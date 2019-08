Gobierno retomará Rositas y pueblos anuncian resistir

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear A casi un año de haberse anunciado la postergación del proyecto hidroeléctrico Rositas (Santa Cruz), por el insistente rechazo de las comunidades aledañas al lugar, el Gobierno anunció que retomará la ejecución del proyecto que prevé una inversión de al menos 1.500 millones de dólares. Las comunidades y pueblos indígenas ratificaron su resistencia a la obra argumentando que afectará a más de 500 familias y dejará bajo el agua a parte de un área protegida. El presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Joaquín Rodríguez, informó que se retomará Rositas "en un tiempo más", ya que se necesita planificar las tareas de campo, sobre todo en lo que respecta a la socialización del proyecto. "Ya teníamos algo avanzado, buena parte en realidad, habrá que retomar con el propósito de impulsar el proyecto", dijo. Rodríguez dijo que se debe generar un escenario de diálogo que permita conocer las ventajas del proyecto de generar un polo de desarrollo en la zona de influencia. El ministro de Energía, Rafael Alarcón, ratificó que Rositas está en agenda por tratarse de un proyecto anhelado por Santa Cruz. Detalló que esa población demanda la regulación del Río Grande que cuenta con ocho aprovechamientos hidroenergéticos, de los cuales tres son estudiados actualmente por el Gobierno y que Rositas será el primero en construirse. Sin embargo, la autoridad aseguró que los inconvenientes sociales (refiriéndose al rechazo de algunas comunidades) postergan proyectos y sueños. "Si Santa Cruz quiere postergar su sueño de Rositas, bueno, lo vamos a lamentar, habrá que esperar un poco más hasta que la conciencia social nos permita seguir adelante con estos proyectos", dijo.  COMUNIDADES RATIFICAN RECHAZO El presidente del Comité de Defensa de Tierra y Territorio de las comunidades afectadas por Rositas, José Luis Sandoval, dejó en claro que no se aceptará la construcción del proyecto. Mencionó que el estudio a diseño final del proyecto establece que la generación eléctrica en Rositas no será rentable y que afectará a más de 500 familias y a la biodiversidad del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI). El presidente de ENDE, Joaquín Rodríguez, informó que la empresa centra sus actividades en la culminación del estudio socioambiental, puesto que ya cuenta con un estudio a diseño final.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario