Gobierno se inclina por una subvención a la UPEA para solucionar el conflicto

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El vicepresidente Álvaro García Linera informó hoy que el debate por modificar la Ley 195 de Coparticipación Tributaria está "casi cerrado", puesto que no es una opción viable para resolver el problema presupuestario de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), por lo que la subvención es la alternativa más "aconsejable". En conferencia de prensa desde la Vicepresidencia, la autoridad explicó que modificar la ley 195 implica otorgar a la UPEA recursos adicionales en desmedro de otra universidad. Explicó que los recursos por este concepto, en término sencillos, ya están "loteados" a diferentes instancias (educación, salud, gobernaciones, alcaldías y otros) por lo que es "complicado" restarle recursos a uno para dárselos a otro. "Ese debate casi está cerrado, no por decisión del Gobierno, sino por decisión de las otras instancias del país que reciben esos recursos", precisó el Vicepresidente, quien puso como ejemplo a la Universidad Mayor de San Andrés, que, dijo, restó la posibilidad de ceder sus recursos. En ese sentido, aconsejó a la UPEA ir por la otra alternativa de solución a su conflicto, que tiene que ver con una subvención del Tesoro General de la Nación para que pueda terminar el año, aunque ello debe ser destinado más para los estudiantes que para docentes y administrativos. Ayer, el ministro de Economía, Mario Guillén, informó que la propuesta es otorgar 40 millones de bolivianos adicionales para terminar esta gestión. García Linera mencionó que el 90% de los recursos de la UPEA va destinado a administrativos y docentes y sólo un 10% es para los estudiantes. "Lo ideal sería que un 70, 60 o 50% vaya a estudiantes y el resto a profesores y administrativos", propuso la autoridad, quien abogó porque en esa Universidad se garantice la transparencia y la calidad educativa para los estudiantes. En la ocasión informó que recibió una carta de las autoridades de la UPEA para restablecer hoy el diálogo, para lo cual los convocó a reinstalarlo a las 11:00 en la Vicepresidencia. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario