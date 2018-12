Gobierno y Fiscalía van por cívicos y plataformas por quema al TED

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El Gobierno y la Polic铆a Boliviana abrieron una investigaci贸n a dirigentes c铆vicos de Santa Cruz y activistas de plataformas ciudadanas, inform贸 el viceministro de R茅gimen Interior, Jos茅 Luis Quiroga. Ayer, se realiz贸 el juicio abreviado del activista Gabriel 脕ngel Justiniano Castro, que se declar贸 culpable de tres delitos, fue condenado a tres a帽os de c谩rcel, pero saldr谩 libre tras formalizar el tr谩mite de suspensi贸n condicional de la pena. Se conoci贸 tambi茅n que dirigentes de la Federaci贸n Universitaria Local (FUL), apuntaron a plataformas afines al Movimiento Dem贸crata Social, como responsables de la convocatoria a la marcha que deriv贸 en destrozos del Tribunal Electoral Departamental (TED). Apuntaron tambi茅n al secretario de Gobierno de la Gobernaci贸n, Vladimir Pe帽a, y a la asamble铆sta departamental, Katia Quiroga, como 'financiadores' de estos grupos. La sindicaci贸n est谩 en la imputaci贸n formal de la Fiscal铆a contra Justiniano. Seg煤n Quiroga, la investigaci贸n se extendi贸 a dirigentes del Comit茅 pro Santa Cruz y a activistas de plataformas, a la vez que descart贸 que hubieran 'infiltrados' del Movimiento Al Socialismo (MAS). "Se investigar谩 al Comit茅 C铆vico y a plataformas ciudadanas. Tenemos mucha informaci贸n que ser谩 clave y que es sometida a peritajes t茅cnicos que van a salir de audios de celulares", remarc贸 Quiroga. Esta declaraci贸n, contradice a lo que se帽al贸 a EL DEBER el ministro de Gobierno, Carlos Romero, de que los delitos son personales y relativiz贸 la "militancia u otros v铆nculos". Por su parte, de acuerdo a un informe policial, a base de declaraciones que dieron dirigentes de la FUL, las plataformas Resistencia Universitaria y Democracia y Juventud, 'a cargo' del dirigente universitario, Yerko 脕帽ez, aliado en la campa帽a electoral de Dem贸cratas, son responsables de la convocatoria a la marcha de la anterior semana. Aludidos ven persecuci贸n El dirigente c铆vico Luis Camacho lament贸 que la Polic铆a sea "servil" a los intereses del Gobierno de Evo Morales y se帽al贸 que las investigaciones las deben realizar para verificar la presencia de infiltrados en los movimientos ciudadanos. En su informe, Quiroga dijo que las mentiras se van cayendo una por una. "Nosotros hemos sido muy cautos, hemos pedido que la investigaci贸n vaya avanzando a trav茅s del Ministerio P煤blico y la Polic铆a", argument贸. A su vez, el universitario y parte de la plataforma Bolivia dice No, Yerko 脕帽ez, calific贸 de 'irresponsable' las declaraciones de los dirigentes de la FUL, que sin tener pruebas lanzaron acusaciones. "Si apoyan al 21F que no sean funcionales al MAS, ayud谩ndoles a perseguir a los l铆deres. (...)", dijo. Por su parte, Vladimir Pe帽a, se帽al贸 que de ser cierta esta documentaci贸n que difundieron en redes algunas plataformas, entonces significa que se busca deslegitimar a una causa ciudadana, que exige el respeto al voto y la democracia. Dijo que su partido no convoc贸 ni asisti贸 a la marcha, y descart贸 que se conviertan en "parte de hechos vand谩licos". EL DEBER consult贸 a fuentes cercanas a la Fiscal铆a, y corrobor贸 que el informe se extrajo de los antecedentes presentados en la imputaci贸n formal y provisional del Ministerio P煤blica en el juicio abreviado del activista Justiniano, quien fue procesado por asociaci贸n delictuosa, destrozos y da帽o p煤blico.聽Se intent贸 contactar a los dirigentes de la FUL, pero hasta el cierre de edici贸n no atendieron. No ir谩 a Palmasola El activista Justiniano, fue sentenciado a tres a帽os de c谩rcel por la jueza Ximena Flores. Sin embargo, la defensa logr贸 que el acusado no vaya a la prisi贸n, porque accedi贸 a la suspensi贸n condicional. Por el momento, sigue en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). El viceministro Quiroga a帽adi贸 que se busca a Marcelo Subirana Co铆mbra, quien est谩 pr贸fugo desde el d铆a del incendio de las instalaciones del ente electoral. "Según los reportes de Migración, el prófugo no habría salido por la vía legal del país, por lo que se presume que permanece en alguna población del interior", dijo. El hermano del prófugo, Fernando Subirana Coímbra, concejal del municipio de La Guardia, informó que su familia desconoce el paradero de Marcelo y expresó su preocupación por la situación del activista buscado por la institución policial. "No sabemos nada de él, estamos preocupados porque no sabemos si está comiendo, si tiene vestimenta. Somos cuatro hermanos y Marcelo es el menor, tiene 23 años. Mi hermanos salió a protestar y lo involucran con delitos y el único que comete delitos es nuestro presidente (Evo Morales) que no respeta la ley", remarcó Subirana. 