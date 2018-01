Gobierno y médicos acuerdan hacer fórmula para descuentos

Fotografia: Ministerio de Gobierno Agrandar la foto + Twittear El Gobierno y los representantes de médicos y trabajadores de salud firmaron este miércoles un acuerdo para subsanar la divergencia por los descuentos que se debían aplicar a quienes acataron el paro contra el Código del Sistema Penal. Pactaron trabajar en fórmulas que incluyan reposición de días no trabajados. Los médicos llevaron adelante 47 días de paro entre noviembre de 2017 y enero de 2018. Mientras se realizaba la protesta e incluso después de que se firmó un acuerdo, desde el Gobierno se anunció que habría descuentos, lo que causó molestia de los médicos. En el acuerdo de este miércoles, los médicos y Gobierno consensuaron que se trabajará en una fórmula que contemple la prorrata (cuotas o partes) de descuentos. Sin embargo, aclararon que esa fórmula podrá aplicar "compensación o reposición de los días no trabajados" de parte de los médicos. Según el acuerdo, los descuentos dependerán de informes que emanen de comisiones sectoriales, conformados por colegios médicos, sindicatos, Ministerio de Salud y los servicios departamentales de salud (Sedes). Dichas comisiones debe realizar su trabajo en máximo de 10 días hábiles, señala el acuerdo firmado por los ministros de Gobierno y Salud, además de los representantes de médicos y trabajadores de la salud. El gobernador de La Paz, Félix Patzi, reveló que la ministra de Salud, Ariana Campero, había instruido descuentos de ocho días para médicos y tres para trabajadores en salud, por lo cual los sueldos de diciembre estaban congelados. En ese tema de los salarios, el acuerdo suscrito este miércoles señala que hoy mismo se remitirá las planillas de diciembre al Ministerio de Economía, puesto que faltó información de los Sedes para procesar los descuentos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario