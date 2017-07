Gonzales: Cinco preguntas a candidatos eran 'ridículas'

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Lo admitió. El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, ha reconocido que, del banco de 120 preguntas aplicado a los candidatos a magistrados para el Tribunal Agroambiental y para el Consejo de la Magistratura, al menos cinco eran "ridículas, insustentables". Así se lo dijo al programa Hora 17, de EL DEBER Radio, tres semanas después de que los exámenes tomados a los postulantes fuesen criticados por la simplicidad de algunas preguntas.

"Lo admito: cinco o seis preguntas, de las 120 que se aplicaron a los postulantes, eran pues ridículas, eran insustentables, en términos académicos, pensando a quienes les estás haciendo esas preguntas; no era a estudiantes de primer año de Derecho, era a tipos que van a manejar la justicia de este país", razonó 'Gringo' Gonzales, aunque precisó que no todas eran así. El cuestionario se aplicó a principios de julio para la preselección. "Ante hechos indudables de corrupción, el servidor público deberá: a) Denunciarlos, b) Fomentarlos, c) No tomarlos en cuenta, d) Ninguna de las anteriores", decía una de las preguntas. Para el senador opositor Óscar Ortiz, eso probó que el examen era una 'burla'. Pero Gonzales precisó que no todas las consultas fueron así. "Hubo cinco o seis preguntas que fueron las que se identificaron, pero, ¿y el resto?", señaló.

El presidente del Senado devolvió la crítica a la oposición con una hipótesis: "Yo entiendo que lo que pretende la oposición es que esto se caiga, ¿para qué? Para que podamos negociar con ellos y entremos al cuoteo. ¿Cuántos quiere? ¿Qué departamentos quiere? Como antes". Además, señaló que el conjunto de preguntas fueron formuladas por las universidades.

Según Gonzales, es cosa de revisar los periódicos de las dos décadas anteriores para corroborar el cuoteo partidario de los magistrados en la Asamblea. Sobre la denuncia de la UMSA

Gonzales agradeció la denuncia del rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, en contra de cuatro de los aspirantes en carrera para el Consejo de la Magistratura, pero insistió en que debe hacer llegar la documentación contra los sindicados a la Asamblea Legislativa Plurinacional.



El martes, Albarracín señaló, con nombres y apellidos, a cuatro postulantes de seguir en carrera, pese a tener denuncias en el Ministerio Público y juicios vigentes y ofreció cartas dirigidas al Congreso y expedientes de los procesos referidos.



"A veces, la gente teme avanzar en una iniciativa de ese tipo (la impugnación) porque sabe que puede haber algún tipo de represalias", opinó el senador.

Informó que, para las postulaciones a estos dos tribunales, la etapa de revisión de cumplimiento de requisitos en la Asamblea concluirá el viernes, de modo que la lista de candidatos preseleccionados será publicada el domingo en tres diarios de circulación nacional. El TSE ajusta el calendario



Por otra parte, ayer la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, informó que la Sala Plena aprobó el calendario modificado para las elecciones judiciales pautadas para el 3 de diciembre, que contempla más de 60 actividades.



El calendario arrancará con el empadronamiento masivo, del 17 de agosto al 6 de septiembre, y será puesto a conocimiento de la población el 30 de julio. Uriona dijo que la campaña contemplará tres elementos centrales, referidos al carácter de cada tribunal para los que se elegirán nuevas autoridades, la difusión de los perfiles de los candidatos, así como la información referida al sistema de votación. 27 aspirantes, al borde de la eliminación



Hay 78 candidatos que cumplieron requisitos, aunque hoy se conocerá el informe de cuatro entidades estatales



De 105 candidatos que presentaron sus documentos para postular a altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 27 incumplieron requisitos y están al borde de quedar inhabilitados, según los datos de la Comisión Mixta de Constitución, que revisa la documentación que presentaron. Asimismo, la presidenta de esta comisión, la senadora Adriana Salvatierra, dijo que esperan que hoy lleguen los informes que solicitaron a cuatro entidades que deben certificar los antecedentes de los aspirantes a magistrados. De los 27 candidatos que fueron descalificados, 17 eran aspirantes al TCP y 10 al TSJ. De igual forma, los opositores lanzaron acusaciones contra dos candidatos del oriente a quienes acusan de ser parte de la militancia masista y que pasaron la verificación de requisitos; se trata de Mayerling Castedo y Eloy Aspetti, ambos candidatos al TSJ. Del calendario electoral 1.- El calendario aprobado por el TSE para los comicios prevé más de 60 actividades.



2.- El empadronamiento masivo es la primera actividad del calendario y se ejecutará entre el 17 de agosto y el 6 de septiembre. Se informará a la población el domingo 30 de julio, mediante medios escritos de alcance nacional.



3.- El lunes 4 de septiembre, el TSE recibirá de la Asamblea Legislativa la lista correspondiente a las 96 candidaturas habilitadas que participarán de las elecciones de las autoridades del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.



4.- La presidenta del TSE, Katia Uriona, informó que el sorteo público de ubicación de los candidatos en la franja correspondiente de las papeletas de sufragio se llevará a cabo el lunes 11 de septiembre. 5.- El electorado del país irá a votación el 3 de diciembre para renovar autoridades.