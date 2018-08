'Guerrero está fuera de la carrera para ser fiscal general'

Fotografia: Agencias / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El presidente del Senado, José Alberto 'Gringo' Gonzales, aclaró este jueves que en virtud a la Constitución Política del Estado (CPE) el Fiscal General del Estado no puede ser reelecto en el cargo, según Erbol. Advirtió que se está volviendo a insistir con ese tema y se induce a una confusión, por lo cual reiteró que la posibilidad de reelección del actual fiscal general, Ramiro Guerrero, está "absolutamente cerrado". Se remitió al artículo 228 de la CPE, el cual señala que "la Fiscal o el Fiscal General del Estado ejercerá sus funciones por seis años, sin posibilidad de nueva designación". El presidente del Senado dijo que no hay discusión al respecto: "El señor Ramiro Guerrero está absolutamente fuera de carrera para ser Fiscal General del Estado por esto (el artículo) 228 de la Constitución Política del Estado". La declaración del titular de los senadores se da después de que la presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Nelly Lenz (MAS), haya asegurado que el fiscal general Ramiro Guerrero puede repostularse al cargo. Lenz está a cargo de la selección de candidatos para nuevo fiscal general del Estado. Por su parte, su homólogo en la Cámara Alta, Milton Barón, secundó a Lenz y dijo que la actual autoridad puede presentarse. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario