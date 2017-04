Guillermo Achá delegó a subalternos firmar millonarios pactos

Agrandar la foto + Twittear El presidente ejecutivo de la estatal petrolera YPFB, Guillermo Achá, delegó para suscribir contratos, orden de compra o servicio de procesos de contratación, sin límite de cuantía a 12 subalternos en el país, así lo revela la resolución administrativa 000224 del 13 de junio de 2016 a la que tuvo acceso EL DEBER. El documento consta de ocho páginas y tiene 16 artículos y dos disposiciones. Los artículos décimo y décimo primero son los que llaman la atención. El primero de ellos delega para la suscripción de contrato, orden de compra o servicio de procesos de contratación para cuantías mayores a Bs 200.000 y sin límite de cuantía a las siguientes autoridades: vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización (Villa Montes), al gerente nacional de Exploración y Explotación (Santa Cruz, Camiri), al gerente de Evaluación de recursos hidrocarburíferos (Santa Cruz), al vicepresidente nacional de Operaciones (Santa Cruz), al gerente general de Comercialización (La Paz), al gerente de redes de gas y ductos (La Paz) y al gerente de Operación de Plantas (Santa Cruz). El artículo décimo primero va más allá, pues da orden para firmar contratos pero sin límites de cuantía a las siguientes autoridades: gerente de Contrataciones Corporativo, gerente de Administración y Finanzas Corporativo, director regional de Administración (Oriente), gerente de Planificación Corporativo y al gerente nacional de Administración de Contratos.



El documento también contempla la delegación de responsabilidades del proceso de contratación en nueve casos más (ver cuadro pag 4). Según la resolución, el artículo 13 del Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el extranjero en el marco del Decreto Supremo 226688 en los incisos a y b señala que "La MAE es el presidente ejecutivo de YPFB y tiene responsabilidades y atribuciones: designar o delegar al responsable del proceso de contratación (RPC) y suscribir contratos, designar o delegar esta atribución".

Achá fue designado mediante resolución suprema 14425 del 5 de febrero de 2015 como presidente ejecutivo interino de YPFB.

Al respecto, EL DEBER envió una solicitud a YPFB, pero hasta el cierre de edición no contestó, pese a que se comprometió a responder vía departamento legal. También se buscó al jefe de la Unidad de Transparencia, pero no contestó. Analistas y estatuto

En criterio de los analistas energéticos Hugo de la Fuente, Hugo del Granado y José Padilla, el titular de YPFB pese a poder delegar funciones a otros subalternos no está excluido de responsabilidades pues él es la máxima autoridad ejecutiva (MAE) y, por lo tanto, debe responder por todo lo que ocurra en la principal empresa de los bolivianos. Precisamente el artículo 25 de los estatutos de YPFB indica que dentro de las atribuciones del titular está la suscripción de contratos y ejecutar todos los actos que correspondan a la administración ordinaria de la empresa y que sean necesarios para alcanzar sus fines; aprobar los proyectos de reglamentos internos de la compañía y sus modificaciones; informar al directorio sobre las actividades de la empresa; representar a la empresa en sus relaciones con organismos, entidades, corporaciones y personas, sean individual o colectivas, nacionales o extranjeras; otorgar poderes especiales para casos específicos a favor del personal superior u otros funcionarios de la empresa fijando sus facultades y obligaciones; representar a la firma con plena personería juridica en toda clase de acciones legales, etc. Evalúan auditoría

La Contraloría General del Estado evalúa una auditoría interna de YPFB al proceso de contratación de Drillmec, para la compra de tres taladros por un monto $us 148,8 millones.

