Guillén atribuye los tres sueldazos en la Gestora a pugnas con AFP

Fotografia: Ministerio de Economía Agrandar la foto + Twittear El ministro de Economía, Mario Guillén, justificó los elevados pagos a tres consultores por una pugna por contar con personal especializado entre la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y la empresa panameña que elabora el software de pensiones para la entidad estatal.

"En este momento tenemos una pugna entre la empresa que elabora el software de pensiones, la Gestora y las AFP que hace que los profesionales con experiencia sean muy requeridos. Para que nosotros podamos contar con ellos tenemos que pagarles un salario que esté de acuerdo con lo que valen en el mercado", explicó la autoridad.

Según Guillén, las dos AFP han llegado incluso a ofrecer bonos de fidelidad de 12 sueldos a las personas que se queden hasta terminada la transición.

"Adicionalmente han ofrecido a los principales ejecutivos que los van a reubicar en otras empresas en el extranjero dependientes de los grupos a los que pertenecen las AFP", agregó.

El pasado domingo, Página Siete reveló que la Gestora Pública contrató a tres consultores por producto y por 24 meses, y cancelará a cada uno 2,5 millones de bolivianos.

De acuerdo con el Ministro, los tres contratos en ningún momento significan que los mismos recibirán pagos de 104 mil bolivianos mensuales. "Se trata de consultorías por producto, no es que a fin de mes se van a acercar a cobrar 104 mil bolivianos, ellos deben justificar sus pagos con avances", precisó.

Sin embargo, los contratos estipulan claramente que los mismos recibirán los 2,5 millones de bolivianos en 24 pagos mensuales contra entrega de informes de avance de actividades.

Guillén sostuvo que también debe considerarse que debido a la naturaleza de los contratos, los consultores deben emitir facturas y realizar aportes a la seguridad social, entre otros pagos.

"Los consultores tienen que emitir una factura y por eso van a pagar un 13% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), más un 3% de Impuesto a las Transacciones y el 25% de Impuesto a las Utilidades a la finalización del contrato", recalcó.

Añadió que si quieren contar con un seguro de salud, un 10% adicional, más los aportes a la seguridad social y al fondo solidario de 14,42% y de 10% respectivamente. "Además ellos no tienen vacaciones ni reciben aguinaldos, esto también debe ser considerado", subrayó.

"Debidamente justificado"

Para la autoridad la remuneración que reciben los tres consultores está "debidamente justificada" y está a la par de lo que ganan los gerentes de las dos AFP.

"En las dos AFP, un gerente gana 137.850 bolivianos y el otro 108.300, a esto les suman todas las cargas que conlleva un trabajo asalariado y ese monto va a estar muy por encima", anotó.

Sin embargo, de acuerdo con información a la que accedió Página Siete, sólo hay dos casos con este ingreso en las AFP y corresponden a los CEO (Chief Executive Officer). Además, los montos a los que se refiere el Ministro son los totales ganados por estos CEO, no al líquido pagable.

Por lo que en vez de sumar las cargas como aporte a la seguridad social, aporte solidario e impuestos, estos deberían restarse a estos montos.

En los bancos, Guillén apuntó que un gerente gana entre 47 mil y 108 mil bolivianos y en las aseguradoras entre 70 mil y 156 mil. Los afiliados pagarán el software y otros gastos Los afiliados de la Gestora Pública de Seguridad Social terminarán pagando todos los gastos en los que está incurriendo la entidad para su arranque, incluido el préstamo de 120 millones de bolivianos que otorgó el Gobierno.

El ministro de Economía, Mario Guillén, informó que esto saldrá del 0,5% que cobrará como comisión de administración la entidad estatal.

En la actualidad los trabajadores aportan un 12,71% de su salario a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de eso un 0,5% va a comisión de administración. Además a los jubilados se les cobra 1,31% por el pago de sus pensiones cada mes y cobran también 0,85% por la administración de los seguros de Riesgo Común y Riesgo Profesional y 0,2285% de todos los fondos administrados.

Según Guillen, la Gestora sólo cobrará 0,5% y todas las comisiones adicionales que hoy cobran las AFP desaparecerán.

"Lo único que va cobrar es 0,5%, ¿para qué va servir esto?, para adquirir infraestructura física donde funcionará Gestora, la adquisición de software y hardware, para pagar los 120 millones de bolivianos que aportamos como préstamos, los salarios y servicios que se ofrecerá, todo sale de 0,5%", puntualizó la autoridad.

Página Siete reveló que el costo del software para la Gestora, cuya provisión se adjudicó en forma directa a una empresa de Panamá, cuesta 5,1 millones de dólares. Además se paga 2,5 millones de bolivianos (divididos en 24 pagos) a tres consultores.