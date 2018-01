Habrá una ley corta para abrogar nuevo Código Penal

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, explicó que hasta el jueves o viernes ya estará elaborada la ley corta que dará paso a la abrogación del Código del Sistema Penal, tal como lo solicitó el presidente del Estado, Evo Morales. "Se va trabajar esta semana primero en Diputados luego pasará al Senado y así como lo hicimos con los dos artículos 2005 y 137 va ser el mismo procedimiento, veremos, vamos a ver nuestras agendas esta semana vamos a terminarlo hasta el jueves o viernes esa es nuestra previsión en principio", sostuvo la autoridad antes del inicio de los actos oficiales en plaza Murillo. Anticipó que el tratamiento de la norma se lo hará primero en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. "Han hecho una sarta de mentiras que hicieron mucho daño a este Código, no le dejaron ni siquiera socializarlo de la manera adecuada, al final la mentira", agregó. Gonzales recordó que la elaboración del Código estuvo a cargo de expertos bolivianos en materia penal, que durante más de tres años trabajaron en la norma junto a equipos multidisciplinarios. "Se ha resuelto la gran demanda que había, la gente salió a protestar por el tema del Código, ahora que sectores políticos que no les interesa tenerlo a Evo en la papeleta el 2019 estén queriendo aprovechar esto, vamos a ver si el Código no fue un pretexto que utilizaron algunos políticos para confundir a la población", manifestó. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario