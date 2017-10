Homenaje del gobierno de Evo al Che y el malestar de los militares que lo combatieron

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Los militares bolivianos que combatieron y derrotaron al Che están molestos. El motivo es el gran homenaje que el gobierno boliviano prepara para conmemorar los 50 años de la muerte del guerrillero argentino-cubano Ernesto Guevara y la participación de las fuerzas armadas de ese país en el mismo. Es más, los veteranos ya anunciaron que están organizando sus propias actividades para rendir honores al más de medio centenar de soldados que perdieron la vida en los combates registrados en 1967. Así se lo confirmó a BBC Mundo el general retirado Gary Prado, quien comandó la compañía que capturó el Che un 8 de octubre hace 50 años. "Lo haremos por nuestra cuenta porque el gobierno está ocupado en llevar gente y pagar viáticos para que vayan a Vallegrande", indicó el militar. Vallegrande es la ciudad en el sureste de Bolivia en la que los restos del Che fueron exhibidos después de su ejecución un 9 de octubre de 1967. Entre el 5 y el 9 de este mes se llevará adelante en esta población el denominado Encuentro Mundial por los 50 años de la presencia del Che en Bolivia, un evento organizado por el gobierno boliviano. La molestia militar Los exmilitares bolivianos que combatieron a la guerrilla comandada por el Che en 1967 descartaron participar en los actos de homenaje organizados por el oficialismo boliviano. "Nosotros tenemos nuestros propios actos, el acto solo debe hacerse a los que son beneméritos y los que hemos defendido la Patria", indicó Mario Moreira, presidente de la Confederación Nacional de Beneméritos de la Campaña Contraguerrillera de Ñancahuazú (la zona montañosa cercana a Vallegrande donde la guerrilla operó). El dirigente añadió en una entrevista con EFE que su sector, que reúne a 350 exmilitares sobrevivientes, realizará actos de homenaje a sus 59 camaradas caídos en combate hace medio siglo en los días 6, 8 y 10 de octubre en tres ciudades de Bolivia, casi en simultáneo a los actos del gobierno boliviano. Durante años, los exmilitares realizaron actividades y recibieron homenajes de diferentes gobiernos por su campaña de 1967. Sin embargo, desde la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, en 2006, los homenajes siempre fueron para el Che y sus guerrilleros. Este año está prevista la visita de los cuatro hijos vivos de Guevara a Vallegrande y la llegada de más de 10.000 visitantes al lugar. El origen de la polémica El viernes, altos funcionarios del gobierno boliviano anunciaron que los exguerrilleros cubanos Harry Villegas (Pombo) y Leonardo Tamayo (Urbano), que lucharon junto a Ernesto Guevara llegarán al país y se reunirán con los soldados que los combatieron para "sanar heridas". Moreira aseguró que "no hay una nota oficial" de las autoridades gubernamentales para ello y que el anuncio del oficialismo de hacer las paces con los otrora enemigos "está descartado". El exsoldado señaló que su organización respeta el pensamiento político de las actuales autoridades, pero que "por civismo y patriotismo" no está de acuerdo con el rol que Guevara y sus seguidores tuvieron en el país. "Nadie tiene el derecho de venir a matar so pretexto de un idealismo que nunca practicaron. Ellos en realidad han invadido, ellos ni siquiera han dicho que tenían su propuesta sino (que llegaron) directo a causar luto y dolor", enfatizó Moreira. Moreira indicó que existe la predisposición de dar la mano a los exguerrilleros pero no en el marco de un homenaje a Guevara porque, insistió, eso solo se debe hacer "a los que corresponde". Lo que dice Evo Al respecto, Evo Morales expresó su confianza en que las Fuerzas Armadas participarán de los actos. "Las FFAA, como siempre, me acompañan en todas las actividades. No conversé con ellos, pero seguramente me acompañarán", señaló Morales en una conferencia de prensa. El gobierno boliviano aprobó un decreto la anterior semana que declara a los actos conmemorativos por la muerte del Che de "carácter oficial" e instruye a los ministerio de Estado a realizar actividades a propósito. Morales informó que los vicepresidentes de Cuba y Venezuela, además de ministros y viceministros de otros países de la región llegarán el 9 de octubre a Vallegrande. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario