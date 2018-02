Huanacuni: Morales asistirá a la posesión de Piñera

Fotografia: Infobae Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales asistirá al acto de toma de posesión del electo mandatario de Chile, Sebastián Piñera, a efectuarse el próximo 11 de marzo, cuando vuelva a asumir las riendas del poder ejecutivo del vecino país, que gobernó entre 2010 y 2014. El canciller Fernando Huanacuni confirmó hoy que él también estará en el acto de posesión, tras recibir la invitación de parte del gobierno chileno. "El presidente Evo Morales se hará presente juntamente con el canciller, la comitiva oficial que es muy importante", dijo el canciller en entrevista con radio Panamericana. Para el jefe de la diplomacia boliviana, el gobierno boliviano no puede estar ausente de un "hecho importante" no sólo para Chile, sino para la relación bilateral y el equilibrio regional que implica la asunción al poder de Piñera. Ayer, el canciller anticipó que el Gobierno asistirá al acto de posesión de Piñera, no obstante no confirmó si el presidente Morales asistiría a este acto. El segundo mandato de Piñera se dará a pocos días para que Bolivia y Chile inicien los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la demanda marítima boliviana. Bolivia demandó a Chile ante la CIJ para que esa instancia obligue a ese país a negociar una salida soberana al mar.

