Impuestos pide a negocios por internet pagar tributos

El presidente de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, pidió a las personas y organizaciones que efectúan negocios y ventas a través de internet y redes sociales como WhatsApp, Facebook, y plataformas electrónicas, que se acojan a la ley y paguen sus impuestos. Acerca de la venta de bienes y servicios a través de la Internet y con mayor precisión mediante redes sociales y plataformas como Facebook, WhatsApp o Airbnb, Cazón informó que por un trabajo de investigación tributaria el SIN detectó 34 casos de casas particulares que ofrecían hospedajes sin contar con el Número de Identificación Tributaria (NIT) y que por tanto no emitían factura. "Estamos trabajando arduamente para poder lograr que estos contribuyentes, de manera voluntaria se inscriban en el padrón nacional del contribuyente", dijo el titular de la entidad impositiva. Cazón se mostro preocupado por varios casos, particularmente el del servicio de hospedaje en casas particulares a través de redes sociales y Airbnb. "Esa actividad genera recursos, genera ganancias a esos propietarios" dijo el administrativo y señaló que se trata de una competencia desleal pues los hoteles de distinta categoría, hospedajes, hostales y alojamientos pagan impuestos y aportan al Estado", advirtió. Cazón reportó una intervención que se realizó en la zona sur de la ciudad de La Paz, en el bloque 42 de Los Pinos, donde se procedió a la clausura de un inmueble particular, donde el propietario ofertaba hospedaje a ciudadanos. Como resultado de esa investigación, por ejemplo, la mañana de este martes, el SIN hizo un operativo de fiscalización en casas privadas de la ciudad de La Paz. En una de ellas había más de 15 personas hospedadas. El directivo de la entidad estatal dijo que serán drásticos en la aplicación de la normativa vigente, "Por supuesto -advirtió Cazón- estamos evaluando también para poder iniciar los procesos penales, particularmente, por defraudación fiscal. La defraudación fiscal es un delito y tiene cárcel. Y por tanto como Impuestos Nacionales vamos a aplicar drásticamente la norma tributaria". La autoridad afirmó que el SIN aplica la norma tributaria vigente, que faculta a la Administración Tributaria a clausurar esos domicilios particulares, empleados para hospedar personas, sin tener NIT ni estar registros en el Padrón Nacional de Contribuyente (PNC).