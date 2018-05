Incahuasi: Gobierno denuncia a juez que descongeló regalías

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció este martes que se presentará una denuncia penal contra el juez Alberto Guzmán y se pedirá su suspensión, por descongelar el pago de las regalías del campo Incahuasi a Santa Cruz, a pesar de que una sentencia constitucional definió lo contrario. "Mañana a primera hora de la mañana en la ciudad de Santa Cruz se va a presentar una denuncia penal en contra del doctor Alberto Guzmán Méndez, juez civil y comercial, y paralelamente en la ciudad de Sucre se va a presentar una denuncia formal pidiendo su suspensión inmediata ante el Consejo de la Magistratura en contra de la misma autoridad", dijo Arce. El Ministro recordó que está en vigencia la sentencia constitucional 1160/2017 que ordena realizar una nueva delimitación y suspende el pago de las regalías entre tanto no se realice un nuevo estudio técnico, sin embargo, el juez Guzmán contradijo ese fallo y estableció que se descongelen los pagos a favor de Santa Cruz. "Esta es una situación que no corresponde. No tenemos nada en contra del departamento Santa Cruz ni en contra el departamento de Chuquisaca, pero como cabeza de sector tenemos la obligación de hacer cumplir la Constitución", manifestó. Arce criticó también que el juez Guzmán haya rechazado las solicitudes de complementación o enmienda que se presentaron justamente para que aclare la contradicción con la sentencia constitucional. "Nos parece aberrante que se haya generado un conflicto demás entre departamentos que se han generado conflictos por una situación que no es la correcta", agregó. Recalcó que de acuerdo a la Constitución Política del Estado las "sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno". Instó al TCP a que se pronuncie al respecto de este caso. El ministro Arce precisó que la denuncia contra el juez será por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario