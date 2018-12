Informe anual de erradicación de coca contradice discurso de Evo

Agrandar la foto + Twittear El tr贸pico de Cochabamba sigue siendo el lugar en el que m谩s coca se decomisa en el pa铆s. De 11.171,64 hect谩reas erradicadas en este a帽o, 6.832 fueron eliminadas en la regi贸n cochabambina, seg煤n el informe anual de erradicaci贸n que fue entregado ayer en la localidad de Chimor茅. De ese modo, el dato oficial contradijo el discurso de Evo Morales, quien afirm贸 el 12 de diciembre, a la comunidad internacional, que en Chapare ya no se vive de la coca. El viceministro de Defensa Social, Felipe C谩ceres, matiz贸 las cifras y dijo que solo se produce lo que se acord贸 con las seis federaciones de cocaleros y que de ese acuerdo no puede haber m谩s plantaciones de coca. "Lastimosamente hay nuevas familias que quieren ingresar y que tienen chacos, tienen terrenos; en el pasado ellos no ten铆an cultivos de coca y hoy en el d铆a arguyen tener hojas de coca, lo cual no va a suceder", intent贸 explicar la autoridad cuando se le hizo notar que el informe contradice las palabras del presidente. El 12 de聽diciembre, en la ciudad de Santa Cruz, el jefe de Estado dijo que en Chapare la gente ya no vive de la coca, sino de la venta de frutas y pescados, lo que ocasion贸 la cr铆tica general. El reporte entregado ayer refiere que en el tr贸pico de Cochabamba fueron erradicadas 6.832 hect谩reas; Yungas, de La Paz, le sigue con 2.664 hect谩reas erradicadas; Yapacan铆, con 1.673 hect谩reas; finalmente, la provincia Jos茅 Ballivi谩n, en Beni, con 2,64 hect谩reas. Eso significa que son cuatro departamentos productores del arbusto y el Gobierno increment贸 el n煤mero de operativos para reducir la cantidad de coca que se siembra en esas zonas. Alarma De hecho, el viceministro C谩ceres admiti贸 que el informe de 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) hizo sonar las alarmas porque inform贸 que hubo un incremento del 6% con relaci贸n a las cifras de 2016. Hace un a帽o, era el presidente Morales quien cerraba la erradicaci贸n anual con 7.236 hect谩reas en todo el pa铆s, que significaba 3.935 hect谩reas menos que este a帽o. C谩ceres dijo que el foco de atenci贸n se centr贸 en Yungas, de La Paz, donde supuestamente hab铆a crecido considerablemente la extensi贸n de los cocales. C谩ceres responsabiliz贸 al dirigente yungue帽o Franclin Guti茅rrez de fomentar el crecimiento de cocales, principalmente en la localidad de La Asunta. "Se hab铆a acordado una erradicaci贸n voluntaria de cultivos excedentarios fuera del cord贸n tradicional, lastimosamente no se cumpli贸, sino que todos sus dirigentes lo llevaron al plano pol铆tico y hab铆a amenazado con conformar grupos con el t铆tulo de comit茅s de autodefensa; inmediatamente activamos los grupos de inteligencia", dijo y record贸 los problemas que se generaron. El viceministro no se refiri贸 a la cantidad de coca eliminada en Yungas, que alcanz贸 el 23,84% del total erradicado, pese a que se aument贸 el n煤mero de efectivos y erradicadores para las regiones de Cochabamba y La Paz. El Gobierno llev贸 ayer como 'invitados' al alcalde de La Asunta y a un dirigente, quienes saludaron las tareas de erradicaci贸n que se realizaron en esa zona y el burgomaestre dijo que la erradicaci贸n fue concertada. Franclin Guti茅rrez hoy guarda detenci贸n en el penal de San Pedro, acusado de haber organizado a los cocaleros para resistir a los erradicadores, aunque el Gobierno no pudo probar que estuviera a la cabeza de las protestas de agosto de este a帽o, cuando hubo enfrentamientos entre cocaleros y polic铆as en La Asunta. Los datos Seg煤n el informe de las autoridades, este a帽o se realizaron 13.668 operativos; entre los meses de abril y noviembre fueron los operativos m谩s numerosos. Producto de ese trabajo se logr贸 incautar 10,41 toneladas de coca铆na base, mientras que de clorhidrato de coca铆na se decomisaron 7,45 toneladas. El total de coca铆na incautada en esta gesti贸n fue de 17,85 toneladas. La marihuana incinerada en plant铆os y la marihuana que estaba para expendio alcanzaron 217,09 toneladas; mientras que las f谩bricas destruidas fueron 1.003; y de todos estos operativos hubo 3.910 aprehendidos, de ellos 3.674 son ciudadanos bolivianos y 236, extranjeros. Los bienes Hay 24 casos abiertos en la justicia por intento de legitimaci贸n de ganancias il铆citas, de estos operativos fueron secuestrados 65 inmuebles y los mismos fueron valuados en $us 10 millones; asimismo se decomis贸 $us 710.000 en efectivo. Los otros datos son: 22 veh铆culos secuestrados; $us 105.000 incautados; en este grupo tambi茅n ingresaron Bs 829.800 en efectivo. Asimismo presentaron 356 casos de afectaci贸n econ贸mica que alcanza a $us 15.909.074. C谩ceres dijo que hasta la vigencia de la antigua Ley 1008 el Estado solo 'custodiaba' los bienes de los narcotraficantes y, en muchos casos, estos recuperaban sus bienes cuando sal铆an de la c谩rcel. Pero ahora con la Ley 913, Ley de Lucha Contra el Tr谩fico Il铆cito de Sustancias Controladas, estos bienes se rematan en tres meses y los recursos pasan a esta repartici贸n para que sean utilizados en la lucha contra el narcotr谩fico. Nuevas formas Pero las autoridades tambi茅n informaron que este 茅xito de la lucha contra las drogas fue tambi茅n porque la nueva ley permite otras formas de combatir el narcotr谩fico y, de ese modo, relataron que las escuchas telef贸nicas, el pago a informantes, el arrepentimiento eficaz y la Ley de Extinci贸n de Dominio de Bienes fueron los cuatro nuevos m茅todos de lucha que les trajo beneficios. "Estas leyes nos permiten, a la hora de ejecutar operativos, el pago al informante, tenemos la ley de interceptaci贸n de llamadas; la ley de cooperaci贸n eficaz y ahora contamos con la ley de extinci贸n de dominio de bienes incautados al narcotr谩fico. Hasta el a帽o pasado el Estado solo estaba custodiando los bienes de los narcotraficantes", grafic贸 el viceministro C谩ceres. El pol铆gono 7 El viceministro C谩ceres evit贸 mencionar operativos en el pol茅mico Pol铆gono 7, donde est谩n asentados los interculturales del MAS. Afirm贸 que este sector no es independiente porque forma parte del Parque Nacional Isiboro S茅cure. Pero no ingresaron con operativos porque las lluvias impidieron el traslado de personal, se帽al贸 la autoridad. Dijo que hasta el momento se logr贸 erradicar 33 hect谩reas, pero no especific贸 en qu茅 parte del Pol铆gono 7 se realizaron los operativos. Los interculturales, que tienen bajo su control esa zona, no permiten ingresar ni siquiera a las autoridades y menos a los medios de comunicaci贸n. Afirm贸 que llam贸 la atenci贸n el crecimiento de los cocales en Yapacan铆 y por eso concentraron sus tareas en esa zona; al principio, relat贸, hubo resistencia de los campesinos que ten铆an las plantaciones, pero que cuando se present贸 la Fuerza de Tarea Conjunta, los nuevos cocaleros desistieron de sus intentos de plantar el arbusto. Exportar pol铆ticas El informe produjo la satisfacci贸n tanto del presidente Evo Morales como del ministro de Gobierno, Carlos Romero. Evo Morales dijo que con recursos nacionales lograron m谩s 茅xitos que el resto de los vecinos que reciben ayuda estadounidense para la lucha contra el narcotr谩fico. "Que nos admiren, sin el tutelaje de la DEA estadounidense, como era antes; ahora nosotros demostramos que solos combatimos mejor que antes" manifest贸 en su discurso Morales. Asimismo exhort贸 a sus bases a respetar el cato de coca para evitar el control policial y asegur贸 que otros pa铆ses con problemas de narcotr谩fico en los centros urbanos tienen conflictos internos. Para evitar esos conflictos, dijo, se implementar谩n proyectos productivos en la zona. Por su lado, el ministro Carlos Romero expres贸 que hubo grupos que manifestaron que el pa铆s estaba ingresando a una 'colombianizaci贸n' por el n煤mero de hechos relacionados con el narcotr谩fico. Detalles Esperanza

El viceministro C谩ceres est谩 seguro de que el informe de la Unodc del siguiente a帽o reflejar谩 plenamente las 11.171 hect谩reas de coca erradicadas en la presente gesti贸n. Dispares

Aunque el Gobierno dijo que la erradicaci贸n de coca en Yungas ayud贸 a esta cifra, la mayor parte de las incautaciones se realizaron en la zona del tr贸pico de Cochabamba. Dif铆cil

El primer mes del a帽o siempre es el m谩s dif铆cil porque la erradicaci贸n en todo el pa铆s alcanz贸 apenas a 90 hect谩reas. El 煤nico trabajo

La erradicaci贸n en el departamento de Beni se realiz贸 en un mes, agosto; despu茅s, el informe del Gobierno no contempla otras tareas en esa zona. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario