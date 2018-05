Instalarán puestos militares para detener contrabando en frontera

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El flamante viceministro de Lucha al Contrabando coronel del Ejército Gonzalo Rodríguez Fernández, aseguró este jueves que iniciarán operaciones de manera inmediata bajo la clara decisión de detener el contrabando en frontera, con la instalación de puestos militares en puntos claves que sirven de paso a la actividad ilícita. Dijo que prefieren puestos adelantados porque una vez que la mercancía ingresa al país se hace más difícil controlar la circulación porque existen miles de caminos para llegar a diferentes ciudades. "El secreto está en detener este flagelo en la frontera" cuyas rutas ya fueron identificadas, declaró. Un estudio estratégico identificará el lugar donde será instalado el puesto militar. Sostuvo que el trabajo y el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía será fundamental, aunque reiteró que la lucha contra al contrabando debe ser compartida entre todos los bolivianos. Sin embargo cree que la Fiscalía, Gobernaciones y los empresarios privados tienen que tener responsabilidad, porque se trata de una lucha para el crecimiento económico del país. Rodríguez explicó que tiene información que los contrabandistas están organizados y cuentan con todos los medios económicos a su disposición para comprar armas de última generación, teléfonos satelitales y hasta usan drones para saber dónde están las fuerzas legales y buscar rutas alternas. Destacó que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana son entidades profesionales, pero igual recibirán capacitación sobre principios de patriotismo, honestidad y trabajo para encarar una lucha frontal desde la perspectiva, inicialmente, de la preparación moral de cada uno de ellos. "Si no fortalecemos nuestros valores no vamos a poder luchar en forma frontal. De nada nos sirve tener todos los medios, sino se trabajan primero en las personas", declaró al destacar que el Viceministerio tiene carácter de ser un "grupo especial" porque está integrado por las tres fuerzas de la Fuerzas Armadas y Policía. Anunció que visitarán a municipios sospechosos de encubrir al contrabando para dialogar con las autoridades locales y organizaciones sociales, porque el Viceministerio tienen la obligación de negociar por su capacidad operativa de estar en cada lugar de acuerdo a las características diferenciadas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario