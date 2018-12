Instruyen a funcionarios asistir a un acto del MAS con su propio dinero

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Funcionarios de las c√°maras de Senadores y de Diputados, de los ministerios de Comunicaci√≥n, de Miner√≠a y de Obras P√ļblicas denunciaron que fueron obligados a viajar con sus propios recursos econ√≥micos a Quillacollo, Cochabamba, para participar en la celebraci√≥n del primer triunfo electoral del presidente Evo Morales de hace 13 a√Īos. "Lo indignante es que ya sin ning√ļn desparpajo te dicen que tienes que viajar a un acto partidario del MAS con tu plata, que para eso te est√°n pagando el doble aguinaldo y lo peor es que no podemos quejarnos a ninguna autoridad" lament√≥ G. M., uno de los funcionarios en contacto con este matutino. Otra servidora del Estado, quien pidi√≥ guardar su nombre en reserva por temor a ser despedida de su fuente laboral, denunci√≥ que "nos est√°n obligando a viajar bajo amenaza de despido, ni siquiera descuento". "Dicen que tenemos que agradecer al 'proceso de cambio' porque gracias a ese proceso tenemos trabajo", afirm√≥. El MAS (Movimiento Al Socialismo), partido pol√≠tico del presidente Evo Morales, organiz√≥ para hoy una concentraci√≥n masiva para celebrar el "D√≠a de la Revoluci√≥n Democr√°tica y Cultural" en el coliseo de Quillacollo, Cochabamba. La concentraci√≥n es para tener presente en la memoria que el presidente Evo Morales, el 18 de diciembre de 2005, gan√≥ las elecciones generales con el 54% de los votos. Ayer tambi√©n se conoci√≥ un "instructivo" de la bancada del MAS a los servidores p√ļblicos del Senado para que asistan al "Encuentro nacional de regocijo al d√≠a de la Revoluci√≥n Democr√°tica y Cultural". "Como expresi√≥n de compromiso y convicci√≥n con el 'proceso de cambio', la bancada nacional del MAS-IPSP de la C√°mara de Senadores instruye a los servidores del √°rea legislativa, dependientes de comisiones y comit√©s a cargo de senadores y senadoras del MAS-IPSP a participar del encuentro nacional de regocijo al D√≠a de la Revoluci√≥n Democr√°tica y Cultural", se√Īala el comunicado. Adem√°s indica que los servidores p√ļblicos deben asistir al evento portando banderas bolivianas, wiphalas y banderas del MAS, y en el instructivo se aclara que "los gastos de transporte (ida y vuelta) y alimentaci√≥n ¬†correr√°n por cuenta propia de los servidores p√ļblicos". La secretaria ejecutiva de la Confederaci√≥n Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa", Segundina Flores, dijo que se trata de una "concentraci√≥n masiva, una concentraci√≥n de regocijo, para demostrar al pueblo boliviano la unidad del MAS". La idea es mostrar al "pueblo boliviano" que el partido azul est√° m√°s unido que nunca en torno a la figura de Evo Morales, cuestionado por su reciente habilitaci√≥n como candidato del partido oficialista. Seg√ļn la dirigente, en el encuentro participar√°n la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), la Central Obrera Boliviana (COB) y los militantes del partido pol√≠tico que alcanzan, seg√ļn un reciente reporte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a 991.092. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, explic√≥ que a diferencia de otras concentraciones pol√≠ticas, en esta ocasi√≥n no solo se demostrar√° el poder de convocatoria del MAS, sino la unidad pol√≠tica y la presencia territorial de ese partido porque asistir√°n 234 alcaldes y los gobernadores de las filas del partido azul. El coliseo de Quillacollo tiene capacidad para 15.000 personas y seg√ļn Rada esta cantidad ser√° rebasada, por lo que se instalar√°n pantallas gigantes en ¬†los alrededores del coliseo para las delegaciones que no puedan ingresar al recinto deportivo. El presidente Evo Morales participar√° en el evento pol√≠tico que, seg√ļn los organizadores, son financiados con recursos del partido, aunque el mandatario viajar√°, como en otras ocasiones, en medios de transporte del Estado, mientras que ¬†los funcionarios tendr√°n que costear sus pasajes y la alimentaci√≥n. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario