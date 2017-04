Investigarán destino de Bs 80 MM del plan de reconversión

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El Ministerio de Desarrollo Productivo y los dirigentes de los comercializadores de ropa usa, acordaron abrir un proceso de investigación, al destino de 80 millones de bolivianos utilizados en 2007, para financiar un plan de reconversión productiva que fracasó, en su intento de fomentar la producción nacional y luchar contra la ropa usada. Ese es uno de los acuerdos al que arribaron autoridades del Ministerio y dirigentes de la Comisión Nacional de la Ropa y Prendería a Medio Uso, mientras la continuidad del proyecto de Ley de Asignación Competencial para que las alcaldías municipales decomisen ropa usada en comercialización, cayó en contradicciones. La presidente de la Comisión Nacional en Defensa de la Prendería y Ropa a Medio Uso, Elizabeth Verástegui, aseguró que el proyecto de ley fue suspendido, mientras en dos mesas de trabajo se pueda discutir jurídicamente las observaciones al proyecto de ley y las políticas de reconversión que no dieron resultados en años pasados. Dijo que en principio pedirán explicaciones sobre el fracaso del plan de reconversión y dónde fueron a parar 80 millones de bolivianos que se han perdido a nombre de la reconversión. "Tiene que haber una investigación profunda para saber a qué bolsillos fue a dar ese dinero", manifestó. "Pido a mis compañeras estén alertas, el estado de emergencia se mantiene, no se están levantando las medidas de presión totalmente, solo estamos en un cuarto intermedio, mientras tanto continuarán las ventas de ropa usada", manifestó. El ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, explicó que presentarán una lista de beneficiarios del crédito de 80 millones de bolivianos que recibieron esos fondos sin tener resultados y necesitan saber por qué no dio resultado el proyecto de reconversión. La autoridad precisó que en 30 días se revisará el decreto emitido en 2007 sobre reconversión y en 60 días se hablará sobre el proyecto, entre tanto se suspenden las movilizaciones. Con relación al objetivo del proyecto de ley, dijo que no corresponde al Ministerio de Desarrollo Productivo sino al Ministerio de Economía, porque se trata de un tema de contrabando que está en la Asamblea Legislativa y si los dirigentes tuvieran alguna observación, podrían enviar cartas a la Asamblea para corregir el contenido. ¿No se va paralizar el proyecto de ley, ellos quieren eso?, le preguntaron los periodistas. "No, no. Ellos se han comprometido... están de acuerdo con la ley. Quieren algunas modificaciones y eso es que discutan en la Asamblea", respondió. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario