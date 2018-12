La COB condiciona su apoyo al Gobierno por el 2do. aguinaldo

Fotografia: Jos茅 Rocha / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear La Central Obrera Boliviana (COB) 聽determin贸 condicionar su apoyo al Gobierno luego de ratificar su rechazo al tope de 15.000 bolivianos que se fij贸 para el pago del segundo aguinaldo, la entrega en productos de un 15% y el plazo hasta el 29 de marzo. Los trabajadores afiliados a la organizaci贸n tomaron esa determinaci贸n en el ampliado que se realiz贸 ayer para evaluar los resultados de la reuni贸n que sostuvieron con el presidente Evo Morales el 24 de diciembre. La COB tambi茅n decidi贸 romper con la 聽Conalcam, el cuartel de las organizaciones sociales del Movimiento Al Socialismo (MAS). Adem谩s, 聽 revisar谩 el documento pol铆tico mediante el cual dio su apoyo al "proceso de cambio" y 聽 dio 聽un plazo de 15 d铆as al Gobierno para que d茅 cumplimiento al pliego petitorio 2018 de la organizaci贸n. El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, explic贸 que despu茅s de las reuniones con los ministros de Econom铆a, Mario Guill茅n; de Trabajo, H茅ctor Hinojosa; y de Planificaci贸n del Desarrollo, Mariana Prado, y la 煤ltima con el presidente Evo Morales, no se alcanz贸 ning煤n acuerdo, por eso las determinaciones asumidas ayer por los dirigentes. "Se ratifica la 聽resoluci贸n del 13 diciembre que es el rechazo a las tres modalidades de pago del segundo aguinaldo dispuesto por el Gobierno", precis贸. Los trabajadores determinaron a su vez, seg煤n dijo, 聽solicitar al Gobierno la destituci贸n de los ministros de Econom铆a, Trabajo y 聽Planificaci贸n del Desarrollo. "Tambi茅n 聽se determin贸 por resoluci贸n de ampliado que los dirigentes (afiliados a la COB) no asistan ya al Conalcam. Los que asistan ser谩n sancionados", advirti贸 Huarachi en rueda de prensa. A帽adi贸 que 聽otra de las resoluciones del ampliado es convocar para la primera quincena de enero a un congreso extraordinario 聽en el que se definir谩 el destino de la COB y el retiro o no del apoyo pol铆tico al Gobierno o al "proceso de cambio". "Existe molestia y descontento, no se descartan movilizaciones. En ese 聽congreso se analizar谩 el apoyo al Gobierno", subray贸 cuando se le consult贸 si la COB 聽retira su apoyo al Gobierno. Seg煤n Huarachi, los trabajadores aceptaron el incremento salarial dispuesto por el Gobierno este a帽o, con la condici贸n de recibir el doble aguinaldo, pero ahora muchos no se 聽beneficiar谩n a pesar de que contribuyeron al sector productivo. "Hemos 聽informado que mineros hacen trabajo por contrato a destajo y les pagan por avance y ahora no percibir谩n el segundo aguinaldo. Hay compa帽eros 聽fabriles con 25 a帽os y 30 a帽os que 聽con esfuerzo 聽ascendieron 聽y contribuyeron al Estado 聽y que 聽no se van a beneficiar. Dicen que s贸lo 聽es un 3% pero esos trabajadores 聽han hecho un esfuerzo por el sector productivo" dijo. Por otra parte, de acuerdo con Huarachi existen algunos ministros que defienden a empresarios y eso es considerado por los obreros como 聽una traici贸n. Sobre el pago del 15% en especie, seg煤n dijo, existen contradicciones entre el decreto del doble aguinaldo 2018 y el reglamento publicado por el Ministerio de Trabajo. Entre las demandas incluidas en el pliego petitorio de la COB de este a帽o estaban la reposici贸n del bono de antig眉edad sobre tres salarios m铆nimos, reactivaci贸n de la miner铆a, intervenci贸n de COBEE, 聽anulaci贸n de 聽contratos de consultor铆a en l铆nea y otros. Sueldos elevados 脫scar Tapia, exsecretario de la comisi贸n econ贸mica de la COB, 聽 revel贸 la semana pasada 聽que el tope 聽de 15.000 bolivianos afecta a altos dirigentes cobistas. "Los que trabajan en interior mina 聽reciben un salario de 5.000 a 聽8.000 bolivianos, eso es su salario real del contrato, pero sobre eso tienen otro contrato 聽por producci贸n, ellos trabajan 11, 12, 13 (horas), no s茅 cu谩ntas horas para poder elevar esa suma. 聽Entonces muchos, como el compa帽ero Juan Carlos Trujillo (exsecretario ejecutivo de la COB), sab铆amos que ten铆a un salario de 32.000 bolivianos", precis贸. Al 聽respecto Huarachi admiti贸 聽que 聽excepcionalmente en algunos sectores productivos como miner铆a e hidrocarburos los trabajadores 聽superan este salario de los 15.000 bolivianos. Quienes ganan Bs 30 mil o 40 mil son pocos, seg煤n Trabajo El ministro de Trabajo, H茅ctor Hinojosa, asegur贸 que son muy pocos los trabajadores que llegan a percibir 30.000 bolivianos o 40.000 bolivianos y que dejar谩n de recibir el segundo aguinaldo por el tope de 15.000 bolivianos fijado 聽este a帽o. "En las empresas de car谩cter productivo los trabajadores que logran ganar encima de 15.000 bolivianos 聽es un peque帽os sector, sobre todo son gerentes y gente 聽 de confianza de la empresa y que tiene salarios incluso 聽de 30.000 聽y 40.000 bolivianos", declar贸 a radio Panamericana. Explic贸 que en el 聽magisterio, de 170 mil trabajadores, s贸lo 36 ganan encima de 15.000 bolivianos, sobre todo jefes y subjefes departamentales. En el sector minero estatal, el segundo aguinaldo se paga sobre el sueldo b谩sico y la mayor铆a percibe hasta 15.000 bolivianos, s贸lo el 0,78% queda fuera. Mientras que en el sector de 聽petr贸leo un 聽0,67% y en electridad, gas y agua un 0,45% gana encima de 15.000 bolivianos. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario