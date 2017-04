La hermana del Ministro de Justicia trabaja en YPFB

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Ana Luz Jackeline Arce Zaconeta, hermana del ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, trabaja en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de acuerdo a los datos incluidos en la Base de Datos de Declaraciones Juradas de la Contraloría General del Estado (CGE).

La información fue confirmada ayer por el titular de Justicia al reconocer que su familiar trabaja en la dirección jurídica de la estatal. Según un comunicado de ese despacho, ella trabaja en YPFB desde hace tres años.

Sin embargo, Arce negó que su hermana hubiese tenido participación en la firma del contrato con la empresa Drillmec para la provisión de tres taladros por 148 millones de dólares, que en este momento se encuentra en proceso de investigación.

"Mi hermana, precisamente por la relación de parentesco que mantiene conmigo, pese a contar con 22 años en la función pública, ocupa el octavo lugar en la escala de abogados dentro de YPFB, por lo que no es posible que haya participado en ningún proceso de contratación, mucho menos uno internacional", remarcó.

Al ser cuestionado si el puesto de su hermana en la estatal no genera un conflicto de intereses debido a que el Ministerio de Justicia denunció por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes a 15 funcionarios de YPFB y un particular, descartó esa situación.

El titular de Justicia dijo que Jackeline Arce desempeña sus funciones en áreas que nada tienen que ver con este proceso investigativo.

Además, aclaró que el abogado que firmó el contrato con Drillmec fue Julio Kjari, quien se encuentra actualmente suspendido de sus funciones en la estatal petrolera y fue incluido en la denuncia realizada por el Ministerio de Justicia la pasada semana ante la Fiscalía General del Estado.

Demanda

Héctor Arce Zaconeta fue nombrado Ministro de Justicia y Transparencia Institucional el pasado 22 de enero, luego de haber ejercido el cargo de Procurador General del Estado entre marzo de 2014 y enero de 2017.

La autoridad presentó el 18 de abril ante el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, la denuncia contra 16 personas involucradas por el proceso presuntamente irregular de contratación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres equipos de perforación. Se los acusa del delito de contratos lesivos al Estado y otros

Parentesco

El pasado viernes, el diputado opositor (UD) Amilcar Barral denunció que en YPFB trabajan hermanos de los ministros Héctor Arce Zaconeta, de Justicia, y de la Presidencia, René Martínez Callahuanca; al igual que del ministro de Economía, Luis Arce Catacora. En su criterio se debe investigar esta situación.