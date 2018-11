Lava Jato: MAS envía a Fiscalía a Mesa y a siete exfuncionarios

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional 聽aprob贸 el informe de la Comisi贸n Especial Mixta de Investigaci贸n sobre los casos Odebrecht y Lava Jato, y remiti贸 los antecedentes al Ministerio P煤blico para que investigue al expresidente Carlos Mesa y tres exfuncionarios. Otros cuatro exservidores p煤blicos ir谩n en calidad de denunciados. Las personas que ser谩n investigadas por el Ministerio P煤blico son 聽Carlos Mesa; el exviceministro de Justicia y de Servicios y Obras P煤blicas, Carlos Alarc贸n; el exviceministro de Energ铆as Alternativas e interino de Servicios de Obras P煤blicas, Carlos Romero Mallea, y el exministro de Hacienda Luis Gemio. "Ser谩 el Ministerio P煤blico la instancia que establezca la verdad hist贸rica de los hechos y las responsabilidades. (Los implicados) deber谩n presentar sus descargos, tendr谩n que asumir su defensa. Si nada han hecho, no tienen por qu茅 estar nerviosos", dijo el presidente de la C谩mara de Senadores, Milton Bar贸n. Afirm贸 que en el gobierno de Carlos Mesa se llev贸 adelante la adjudicaci贸n de las empresas brasile帽as para la construcci贸n de la carretera Robor茅-Arroyo Concepci贸n con un sobreprecio de 42,5 millones de d贸lares. 聽Adem谩s de irregularidades en el proceso de licitaci贸n. La sesi贸n de ayer dur贸 nueve horas y media. La presidenta de la Comisi贸n Especial, Susana Rivero, present贸 los decretos supremos que permitieron la construcci贸n de las carreteras Robor茅-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepci贸n como prueba del supuesto v铆nculo del exmandatario con el caso Lava Jato. Ella afirm贸 que fueron firmados en su presidencia. Tambi茅n afirm贸 que los decretos tambi茅n fueron suscritos por Carlos Alarc贸n, entonces ministro interino de Obras P煤blicas. Mesa, quien asisti贸 a la sesi贸n aunque no se le permiti贸 intervenir, dijo al salir que firmar decretos supremos es parte de las funciones de un Presidente y consider贸 que el informe aprobado por la Asamblea es una investigaci贸n realizada por el MAS para sus propios intereses. "Ni las licitaciones, ni los contratos en nuestra gesti贸n culminaron en una acci贸n real", subray贸. Tambi茅n observ贸 que el informe cae en contradicciones: en la primera parte se "estrella" contra 茅l por los decretos y licitaciones firmadas en su gobierno, y en la parte final s贸lo se menciona a cuatro exfuncionarios de Gobierno. Bar贸n ratific贸 que se detectaron viajes coincidentes de los exfuncionarios p煤blicos, adem谩s de detectar movimientos econ贸micos inusuales y sospechosos que generan indicios que requieren una investigaci贸n profunda. Otro elemento de este "modus operandi", dijo Bar贸n, fue el cambio de funciones de altas autoridades como "un exministro que pasa de Justicia a Obras P煤blicas, justo cuando se aprueba el decreto para viabilizar la contrataci贸n de estas empresas brasile帽as". Los otros exfuncionarios que van en calidad de denunciados son 聽Carlos Eduardo Mario Morales 聽Land铆var, exministro de Servicios y Obras P煤blicas en el gobierno de Gonzalo S谩nchez de Lozada; Jorge Nicol谩s Peredo Flores, exgerente general del Servicio Nacional de Caminos (SNC); Luis Humberto Pereira, exgerente de Construcciones del SNC; Mario Abelino Moreno Viruez, exministro de Servicios Obras P煤blicas Servicios y Vivienda en el gobierno de Eduardo Rodr铆guez Veltz茅. La candidatura Bar贸n y el primer secretario de la C谩mara Alta, Lino C谩rdenas, fueron consultados sobre si este proceso de investigaci贸n contra Carlos Mesa afectar谩 su candidatura. "La comisi贸n ha hecho un trabajo t茅cnico, lo que se est谩 haciendo es cuidar los recursos p煤blicos", afirm贸 Bar贸n. C谩rdenas sostuvo por su parte que ese es un tema que a煤n no se puede responder, pues todo depender谩 del tiempo que dure el proceso. "Ese un tema que no podemos responder, el Ministerio P煤blico tiene sus plazos y t茅rminos. No sabemos ni cu谩nto tiempo tardar谩n", dijo. Las acusaciones Durante el debate, las acusaciones, gritos e insultos entre los legisladores de oposici贸n y oficialismo no faltaron. El diputado del MAS 聽Franklin Flores 聽mostr贸 un video en el que aparece Carlos Mesa renunciando a la presidencia en 2005 cuando afirm贸 que la Ley de Hidrocarburos que planteaba Evo Morales 聽era "inviable". Su colega oficialista 聽Juana Quispe 聽acus贸 a Mesa de "limosnero". 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario