Lava Jato: en la gestión de Evo se ejecutó, pagó y entregó ruta

En la gestión del presidente Evo Morales se ejecutó  la construcción, se pagó y se entregaron   los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción. Camargo Correa y Odebrecht  se adjudicaron las obras. Ambas empresas son investigadas por el caso Lava Jato en Bolivia. La construcción se dio luego de  que el entonces presidente, Eduardo Rodríguez Veltze, el 10 de diciembre de 2005,  promulgó la Ley 3282,  la cual aprueba el contrato de préstamo con la CAF; además,  la exautoridad aprobó los decretos supremos 28506 y 28507, que autorizan al Servicio Nacional de Caminos proceder con la contratación para la construcción y supervisión de las obras.  Morales asumió la presidencia  el 22 de enero de 2006. Con ese antecedente, el expresidente Carlos Mesa aseguró que  en la gestión de  Morales  se realizaron  los desembolsos a las firmas brasileñas por la construcción del proyecto  carretero. Mesa, candidato presidencial del Frente Revolucionario de Izquierda,   reprochó la decisión de la comisión legislativa que investigó el caso, que excluyó a la gestión de  Morales de las pesquisas. "No existe razón alguna para enviar un cuestionario al expresidente Rodríguez y a mí y no hacerlo al presidente Morales, cuando fue en esa gestión en la que se realizaron todos los desembolsos del tramo Roboré-El Carmen y se recibieron la mayor parte de los supuestos sobornos", afirmó Mesa, en carta que envió, 31 de agosto, a la diputada Susana Rivero, quien dirigió las indagaciones  del caso Lava Jato en Bolivia. El expresidente Rodríguez Veltze, ahora embajador de Bolivia ante los Países Bajos,  en entrevista con Página Siete, afirmó que "la contratación de estos tramos carreteros ha seguido varios procedimientos, desde su suscripción inicial en la gestión de Carlos Mesa, su modificación durante mi mandato y su ejecución y entrega en la siguiente administración". La construcción de la vía duró cuatro años. Los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, del corredor vial bioceánico Santa Cruz-Puerto Suárez, fueron entregados el 15 de enero de 2009. La obra demandó una inversión total de 175,5  millones de dólares. En el acto,  Morales y el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, desataron la cinta de inauguración y rompieron un cántaro de arcilla.  La ceremonia se realizó a las 10:48,  en la población de Puerto Quijarro, según notas de prensa. En aquella oportunidad,  Patricia Ballivián fungía como presidenta ejecutiva de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).   Para Rivero,  los presuntos sobornos  por la adjudicación del proyecto carretero se dieron durante la gestión de Mesa, porque -aseguró la diputada- los contratos "no se tocaron" durante la administración del presidente Morales. En ese sentido,  para Rivero, no hay indicios de responsabilidad en contra de las autoridades o funcionarios de la gestión en curso. Proyecto carretero  Roboré-El Carmen Inauguración Durante la entrega de la carretera Roboré-El Carmen  y el Carmen-Arroyo Concepción en enero de 2009, el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva -ahora recluso por corrupción- afirmó que "los empresarios brasileños nunca ganaron tanto dinero como en mi gobierno, pero también estoy convencido de que nunca los pobres estuvieron tan bien como están ahora en mi gobierno, porque nosotros gobernamos para todos y esta es, Evo Morales, esta es la lección que está ocurriendo en Bolivia".

Responsabilidad El expresidente Carlos Mesa explicó que según los documentos existentes de la investigación que hizo la Policía de Brasil, "todos los sobornos registrados documentalmente corresponden al periodo que va del 19 de septiembre de 2005 al 18 de agosto de 2008, durante las gestiones de Eduardo Rodríguez y Evo Morales".