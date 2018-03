Liquidadora de Ecobol entrega correspondencia sin cronograma definido

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Desorganización, falta de comunicación, incertidumbre y la ausencia de un cronograma definido de entrega caracterizaron el trabajo inicial de la Unidad de Liquidación de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), que ayer en la procedió con el despacho sólo del servicio expreso de correo. La correspondencia estaba en curso desde el 28 de febrero, sin embargo esa actividad sólo fue habilitada para la oficina central de La Paz y se desconoce qué pasará con el resto del país. El Ministerio de Obras Públicas, a través de un comunicado, dio a conocer que la liquidadora de Ecobol regularizaría la entrega de correspondencia nacional desde las 14:30 de ayer, en sus oficinas de La Paz. Pero, lamentablemente con media hora de retraso se abrió uno de los ingresos para que los usuarios, que tuvieron que soportar la lluvia, ingresen escoltados para recabar su encomienda. De acuerdo con información extraoficial, la demora fue porque los responsables determinaron que el proceso de desprecintado sería de forma gradual y que en esta oportunidad sólo se habilitaría la correspondencia interna despachada a través de una agencia de courier. "Se ha informado que se entregará sólo correo nacional que se envió por el Servicio Expreso de Correspondencia (ESM, por sus siglas en inglés) y los otros envíos del exterior, giros y el correo tradicional será en los próximos días, posiblemente el jueves (mañana)", informó el efectivo policial encargado del edificio de Ecobol. Minutos después una de las exfuncionarias que colaboraba con el trabajo, indicó que fue convocada para que entregue las oficinas que estaban a su cargo. Añadió que el despacho del exterior, giros, entre otros, se iniciaría el lunes próximo. Ante este hecho, las protestas de los usuarios no se dejaron esperar. "No es posible que, por un conflicto, una mala administración o lo que fuere, no puede ser que el Gobierno sin tomar las previsiones del caso perjudique a muchas personas", dijo un usuario. En la ciudad de La Paz no se habilitó el proceso en las sucursales que tiene la empresa en Miraflores y la zona sur. Asimismo, está en incógnita la fecha en que se atenderá al público en las oficinas de correos de los otros departamentos del país. TRABAJADORES PIDEN SUS FINIQUITOS Los trabajadores de Ecobol en Cochabamba instalaron una vigilia en puertas de las oficinas exigiendo sus arreglos tras el cierre de la empresa estatal. Para hoy se anunció una reunión entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el presidente del Estado, Evo Morales, para tratar el tema de los trabajadores. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario