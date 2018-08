Los contratos de los Kjarkas con el Gobierno

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear Los datos están en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Allí se puede verificar las veces que el grupo folclórico, Los Kjarkas, ha sido contratado para participar de algún evento promovido por el Estado. En las contrataciones, en algunos casos, figuran nombres de terceros pero se puede constatar que la presentación de estos músicos sí fue realizada en los eventos abajo detallados. Su última presentación fue en la fiesta de celebración del récord de Evo Morales en el poder. Aquí fue donde Gonzalo Hermosa, uno de los fundadores del grupo, alabó la gestión del presidente en los últimos años y señaló que fue Dios quién lo envió para gobernar Bolivia. 15 de octubre de 2015. Contratación de servicio de sonido, iluminación y tarima para el concierto 5.000 de los Kjarkas. En el contrato figura el ministerio de Culturas y Turismo y se especifica que los recursos salieron del Tesoro General de la Nación y del IDH. El monto que se pagó fue de 35.000 bolivianos. En el contrato no se especifica si fue un auspicio. En otro contrato que data del 10 de octubre de 2017 (Ministerio de Comunicación), la agrupación cobró 97.440 bolivianos por un show de 30 minutos para actuar en el lanzamiento de la Marca País. En promedio, los Kjarkas ganaron un total de 3.248 bolivianos, por minuto, solo en ese show. Por contratación directa y en fecha del 21 de septiembre de 2017, se contrató al afamado grupo para que brinde el show dentro de 'Nuestra identidad cultural' por un valor de 38.000 bolivianos. Dentro del formulario 400 del Sicoes se colocó que el organismo que financió este evento es el Tesoro General de la Nación. Como dato adicional, se tiene dentro de los archivos que en enero de 2017, este grupo actuó en el día del Estado Plurinacional; en septiembre del mismo año también estuvieron en la IV Cumbre de Países Exportadores de Gas y en la clausura de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático (Cochabamba -2015). En estos últimos eventos, no se pudo corroborar los montos de contratación. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario