Los dilemas de Evo en el último tramo de su gestión

Agrandar la foto + informe Nación Evo 2018

El presidente Morales fue más corto que en otras ocasiones parecidas a cada 22 de enero en su mensaje informe a la nación. Si bien no se centró exclusivamente en el futuro como se decía uso al menos una media hora de la parte final de su informe para hablar de una Bolivia posible, de una Bolivia del sí se puede que dejó en la platea la sensación de que podría funcionar el slogan de la última campaña del MNR diseñada por su equipo de expertos norteamericanos que recomendaron el "sí se puede".

Evo Morales contagió un mesurado optimismo que gran parte de las clases medias urbanas han perdido respecto a sus palabras y a la acción de su Gobierno.

Morales no fue muy explicitó en temas que podrían generar un gran impacto económico. Mientras una innumerable cantidad de analistas apuntan una recesión sin precedentes en la región, el mandatario no mencionó con claridad el proyecto para la producción de Litio que tiene ocupada una cantidad muy importante de la producción del mineral en otros países. Un último informe de la agencia Bloomberg refiere que las cantidades de demanda están copadas ante la demanda, pero en ningún informe serio se menciona a Bolivia como destino de las grandes inversiones del mercado de litio y si hablan de Chile y Argentina.

El primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia dio datos muchas veces de carreteras que ya se han entregado como si recién fueran a estrenarse y no fue preciso sobre los planes de su Gobierno para mantener la estabilidad económica, sobre todo en un periodo de recesión en materia de hidrocarburos por ser un sector considerado como el motor de generación de ingresos.

Habló de la Juventud como fuerza y motor de la sociedad y hasta se vio al vicepresidente García Linera rodeado de niños, pero tampoco presentó un plan o proyecto que envuelva a las nuevas generaciones. Si bien dijo que se generarán oportunidades para este sector de la población no explicó cómo hacerlo.

Fue un informe mesurado con grietas de diferentes tamaños.