Fotografia: Bolivia TV Agrandar la foto + Twittear El exministro de Economía, Luis Arce Catacora, calificó hoy como un hecho criminal el desfalco que se registró en el Banco Unión, aunque dijo que tiene un efecto mínimo en el sistema bancario. "Es una cosa aislada, insignificante no llega ni al uno por ciento del patrimonio del banco, acá no hay corrupción, hay criminalidad y se tiene que aplicar todo el rigor de la ley", afirmó en un contacto con los periodistas de Santa Cruz. Arce participa como expositor en un encuentro de economistas que se realiza en esta ciudad, organizado por el Banco Central de Bolivia y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. El exministro insistió en que no están en riesgo los capitales del Banco Unión, sino en otras entidades financieras que sufrieron también robos, como Prodem. Consideró que en las entidades financieras se tienen que tomar acciones para evitar este tipo de delitos. El Ministerio Público investiga el desfalco de al menos 37,6 millones de bolivianos del Banco Unión y ha detenido a 15 presuntos involucrados o cómplices del exfuncionario de esa entidad financiera, Juan Pari, principal acusado del desfalco.