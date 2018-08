MAS impone reglamento para fiscal general y acelera la convocatoria

Fotografia: Marka Registrada Agrandar la foto + Twittear La mayoría oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó ayer el Reglamento de Elección y Designación del fiscal general, el proyecto de convocatoria, sin considerar las observaciones de la oposición. Entre los requisitos, se mantiene la no militancia de cinco años, evaluación en tres fases, una nota mínima de aprobación de 56 puntos, entre otros. Se prevé que los documentos aprobados en la comisión serán considerados este viernes por el pleno de la Asamblea Legislativa para su ratificación y la aprobación de la convocatoria, así como la publicación de la convocatoria el lunes 6 de agosto e iniciar la recepción de las postulaciones desde el 7 de agosto por un periodo de 20 días. "La Constitución, en su artículo 227, señala que deben cumplirse los mismos requisitos para el Tribunal Supremo de Justicia, requisitos similares al anterior proceso sólo con ciertas particularidades que hacen al Ministerio Público que está orientado a abogados o abogadas que tengan conocimiento en Derecho Penal, porque el Ministerio Público es el promotor de la acción penal pública", informó el presidente de la Comisión Mixta, el senador Milton Barón. En tanto, los asambleístas de la oposición que son parte de la Comisión no conformes con el reglamento aprobado anticiparon que no participaran del proceso y que no hay nada que debatir, toda vez que nuevamente el oficialismo recurrirá a su "rodillo" para elegir a la nueva autoridad. El bloque opositor planteó la activación de un "Consejo Técnico de Calificación y Evaluación Meritocrática por una Fiscalía Independiente" conformado por decanos de las facultades de las carreras de Derecho de la universidad pública y privada, delgados del Colegio de Abogados y representantes juristas de la institucionalidad de la justicia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, también ampliar la no militancia a 10 años, aspectos que fueron descartados. "El MAS vuelve a imponer su postura con sus dos tercios, allana el camino para que su gente llegue a ocupar el cargo y para ello la no militancia de cinco años, habilitar en el proceso de preselección a los postulantes con un mínimo de 56 puntos y disputen el cargo en el pleno, instancia que definirá el nombre del o la fiscal", argumentó el jefe de bancada de diputadas de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, al sostener que la oposición no acompañara ni validará este proceso amañado. De 13 miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural, participaron siete legisladores del MAS, tres de la oposición y el resto pidió permiso. El oficialismo usó criterios similares al reglamento con el que se eligió al saliente fiscal general Ramiro Guerrero, quien fue Constituyente del MAS designado por el presidente Evo Morales. 23 artículos tiene el reglamento. El reglamento contiene 23 artículos y dos anexos. Fue aprobado en más o menos cuatro horas. REGLAMENTO ES SIMILAR AL DE 2011 De acuerdo con el reglamento aprobado, se prevé invitar al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana para que proponga a "tres profesionales académicos especialistas en el área penal relacionada con el proceso de preselección" para que participen. Por otra parte, se ha flexibilizado la entrega de documentación que puede ser a través de terceras personas, courrier y no necesariamente personal. También se incluyen aspectos que facilitan la impugnación de la ciudadanía. La evaluación se dará en tres fases: méritos con 40 puntos, examen escrito con 30 y la entrevista otros 30, lo que dan un total de 100. OPINIONES Milton Barón. Senador del MAS

"El valor más importante de este reglamento es que apunta a la meritocracia, a profesionales con amplia trayectoria profesional intachable que se presenten a estos cargos". @WSantamar - Wilson Santamaría

"Con sus 2/3, el MAS aprueba el reglamento de preselección de la Fiscalía General del Estado, no nos aceptaron una coma, un solo número, está claro la autoridad que nos espera". REGLAMENTO ESTABLECE REQUISITOS MÍNIMOS El reglamento de preselección consta de 23 artículos y dos anexos marca el inicio del proceso para nombrar al fiscal general que reemplazará a Ramiro Guerrero, que cumple su gestión en octubre. Los requisitos fueron calificados como "mínimos" por la oposición El viernes 3 de agosto, la ALP se reunirá para aprobar tanto la Convocatoria como el Reglamento y, de ser así, el día domingo la Convocatoria será publicada. A partir de allí correrán otros plazos. Los interesados podrán postularse y presentar la documentación requerida desde el martes 7 de agosto. Los aspirantes tendrán 20 días calendario para presentar sus documentos. El reglamento establece también la ruta para la preselección desde la inscripción de los aspirantes, la fase de habilitación e inhabilitación, impugnaciones, publicación de las listas en cada fase; luego la etapa de evaluación de méritos, examen escrito y entrevista.