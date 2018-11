MAS lanza advertencia a vocales por habilitación

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Que se atengan a las consecuencias, ellos conocen sus competencias y sus atribuciones; adem谩s saben qu茅 tienen que hacer", esa fue la advertencia que lanz贸 ayer el vicepresidente del MAS, Gerardo Garc铆a, frente a la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decida inhabilitar a Evo Morales para una nueva repostulaci贸n. El dirigente enfatiza que dicha instancia no tiene la potestad de dejar fuera de las elecciones primarias al primer mandatario y reitera que se asumir谩n acciones judiciales en caso de que eso suceda. En alg煤n momento hasta se habl贸 de un proceso de responsabilidades contra los vocales. A su turno, Jacinto Herrera, ejecutivo de la Confederaci贸n Sindical 脷nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), recalc贸 que el TSE no tiene ninguna competencia para inhabilitar a Evo. "Ellos no pueden interpretar una norma, tienen que administrar la elecci贸n. No est谩 en su competencia, estar铆an incurriendo en inconstitucionalidad y vulnerando una sentencia. Para nosotros, el 煤nico 谩rbitro es el Tribunal Constitucional, para nosotros est谩 claro que ellos (TSE) solo tienen que administrar la elecci贸n", declar贸 el dirigente. Tuto defiende el 21-F Al respecto, el expresidente Jorge Quiroga advirti贸 a los vocales con procesos y c谩rcel si habilitan ilegalmente al binomio del MAS: Evo y 脕lvaro. Explic贸 que los mandatarios est谩n inhabilitados por voluntad del pueblo, reflejada en el refer茅ndum del 21 de febrero de 2016, proceso en el que la ciudadan铆a vot贸 en contra de la cuarta repostulaci贸n. "El pr贸ximo gobierno democr谩tico va a tener que procesar a los vocales que est茅n violando el 21 de febrero (...). El que contravenga la ley desde el Tribunal Supremo Electoral que gobierna su funcionamiento va a tener que devolver la cuota de 160 millones de bolivianos y van a ir presos", se帽al贸. Manifest贸 que una sentencia del Tribunal Constitucional no puede estar por encima del 21-F, aunque se帽al贸 que el TS E "servil y funcional" si habilita a Morales "va a tener que responder por sus actos econ贸micamente y penalmente". 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario