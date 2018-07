MAS presiona para refundar UPEA y ésta retoma protestas

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) decidió ayer refundar la Universidad Pública de El Alto (UPEA) e iniciar auditorías, mientras que la casa superior de estudios consideró esa insinuación como "una broma" y ratificó su pedido de modificar la Ley 195 de Coparticipación Tributaria para obtener mayor presupuesto, así como retomar las medidas de presión y suspender el diálogo que se convocó para ayer. Estas decisiones fueron refrendadas ayer en la tarde por la asamblea docente-estudiantil. Horas antes, la delegación de la universidad no asistió a la convocatoria de diálogo en la que esperaron los ministros de la Presidencia, Alfredo Rada; de Economía, Mario Guillén, y de Educación, Roberto Aguilar. El rector de la UPEA, Ricardo Nogales, justificó la ausencia de la comisión debido al prolongado desarrollo de la asamblea docente-estudiantil. Minutos antes, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, indicó que se coordinará con Nogales un nuevo día para reinstalar el diálogo. En la mañana, la Conalcam aprobó en reunión con el presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno impulsar un plan de refundación de la UPEA, a la cabeza del ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó al término del encuentro la secretaria ejecutiva de la Confederación Bartolina Sisa, Segundina Flores. Sin embargo, la asamblea general docente-estudiantil de la UPEA emitió un voto de rechazo a la propuesta de refundación planteada por el presidente Evo Morales, y anunció que retomarán las movilizaciones callejeras, que el pasado viernes ingresaron en una tregua a la espera de un arreglo con el Gobierno. ORGANIZACIONES PIDEN RESPETAR LA AUTONOMÍA La Central Obrera Regional (COR) de la ciudad de El Alto consideró que la propuesta de refundar la UPEA no corresponde y que debe respetarse la autonomía de la casa de estudios alteña que pide la modificación de la Ley 195 y mucho más presupuesto, es decir, arriba de los Bs 70 millones, reportó Urgentebo. Asimismo, una de las Fejuves de esa ciudad desestimó una refundación de la UPEA desde el Ejecutivo. En tanto, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, informó que una auditoría de 2009-2014 encontró 35 irregularidades en el manejo económico y administrativo de la UPEA. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario