MAS prevé tener a su candidato a la Vicepresidencia en 2018

Fotografia: Christian Burgos/ Los Tiempos Agrandar la foto + El dirigente cocalero, Leonardo Loza, anunció hoy que a finales del 2018 ya se conocerá la vía especifica que asumirá el MAS para la repostulación de Morales y el nombre del candidato que irá rumbo a la vicepresidencia de Bolivia. En este sentido aclaró que si el Movimiento al Socialismo (MAS) decide escoger la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) como camino para la repostulación del Presidente se lo hará "delante del pueblo" en el marco de la legalidad. "Si se va buscar modificar la Constitución para la reelección del presidente, no lo vamos a hacer a espaldas del pueblo como lo hacía la derecha, nosotros lo vamos a hacer delante del pueblo y con toda la legalidad (...). Con la candidatura de nuestro hermano Evo nos aseguramos que los liberales no vuelvan al poder y no vuelva la privatización", manifestó Loza. El IX Congreso del MAS proclamó a Morales como su candidato a la presidencia de Bolivia en 2019, anunciado que su reelección será posible mediante una reforma al artículo 168 de la Constitución mediante la recolección de firmas de por lo menos el 20 por ciento del padrón electoral. También se plantea una nueva reforma constitucional aprobada por los dos tercios de voto de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la reforma del artículo 168 de la CPE. Asimismo, el MAS señala que otra de las opciones es que el presidente renuncie seis meses antes de las elecciones presidenciales para poder postular nuevamente como candidato y de esa manera ser elegido otra vez. Por otro lado, también se contempla una habilitación mediante una "amplia interpretación" de la CPE. Iglesia pide respeto al referendo del 21 de febrero La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) pidió hoy a las autoridades respetar el voto del pueblo boliviano emitido en el referendo del 21 de febrero, cuando la mayoría de la población rechazó la intención del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera para postular a un cuarto mandato. "Es cuestión de saber y recordar que el 21 de febrero de este año el pueblo boliviano habló y como tal se debería respetar la palabra de ese pueblo que habló, esa es nuestra respuesta respecto a este acontecimiento que es motivo de mucha discusión", indicó el secretario general de la CEB, monseñor Aurelio Pesoa, citado en ANF. Asimismo, la autoridad episcopal dijo que la intensión del MAS provocaría mayor división en el país. "Yo creo que llevará no a una unión pero si a una fractura, ya hay una fracción, ya hay una fractura en nuestro país, y probablemente esto llevará a una fractura que se haga mayor", concluyó Pesoa.