Magistrado que aprobó la repostulación, designado alto diplomático

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, quien renunció recientemente al cargo de director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería boliviana fue nombrado ministro consejero de la representación permanente ante las Organizaciones Internacionales en Ginebra, Suiza. La designación se confirma en el documento de nombramiento oficial emitido por el presidente Evo Morales. Flores, cuando era magistrado del TCP, firmó la sentencia que habilitó a Evo Morales a repostularse a la Presidencia de Bolivia. El documento, fechado el 23 de mayo de 2018, señala que le servirá "de suficiente título para efectos legales" y reconoce a Flores como funcionario público que representa al Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, consultado sobre el tema en una conferencia de prensa, evitó referirse al caso específico del nuevo representante diplomático en Ginebra. Un periodista le preguntó por qué la hermana del exmagistrado, y su esposa eran funcionarios públicos y García Linera se refirió solamente a eso y señaló que "sobre ese tema no conozco los cargos ni las funciones, pero es muy fácil de demostrar. Hay un calificativo a la descripción de lo que es nepotismo y si está en ese ámbito, rápidamente hay que hacer la denuncia, no conozco los nombres ni cargos de todos los funcionarios públicos que hay en Bolivia, pero hay un camino: es hacer la denuncia y punto". Otra periodista insistió y le preguntó si la designación era un reconocimiento por haber habilitado la repostulación del presidente Evo Morales, y García Linera aseveró: "Ya hablé sobre ese tema", y pidió otra pregunta. En una nota interna emitida por la Directora General de Asuntos Administrativos de la Cancillería, Martha Patricia Arcani Acarapi, tras la renuncia de Flores, escribió: "Mediante la presente tengo a bien comunicar, para su conocimiento y fines consiguientes, que la señora Fabiola Elena Meneses Gómez, Jefe de Unidad de Análisis Jurídico, asumirá funciones como directora general de Asuntos Jurídicos a.i. a partir del 12 de junio del año en curso, hasta la designación del nuevo titular. Flores fue posesionado en la Dirección de Asuntos Jurídicos el 15 de febrero de este año en medio de críticas de legisladores de la oposición que consideraron la designación como "un pago" del Gobierno por el respaldo a la reelección indefinida de Morales.