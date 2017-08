Magistrados acusados dicen que ministro se apresuró

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Los tres consejeros que fueron denunciados por el Ministerio de Justicia por supuestos delitos de extorsión, rechazaron este martes las sindicaciones y calificaron de apresuradas las denuncias del Ministerio de Justicia, Héctor Arce.



"No conocemos nada de la denuncia y las listas que circulan en las redes no fueron aprobadas en el Consejo", señaló Ríos que desempeña como decano en ejercicio de la presidencia de esta institución. El ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta incluyó en su denuncia pública a tres consejeros de la Magistratura, Roxana Orellanos Mercado, Juan Orlando Ríos Luna y Emilio Osvaldo Patiño Berdeja, a ellos se suma Jorge Bohórquez, jefe nacional de Derechos Reales, quien fuera aprehendido en las últimas horas. Según la denuncia, los consejeros se valían de terceras personas como 'operadores' que se encargaban de enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas e incluso visitas a los jueces, para pedirles favores o sumas de dinero con tal de no removerlos de sus cargos.



Los consejeros de la Magistratura en su defensa calificaron de "apresuradas" las acusaciones en su contra y reiteraron que ellos jamás aprobaron ninguna lista de destitución de jueces, empero en cumplimiento de sus atribuciones establecidas en la ley 025, cesaron a algunos juzgadores en Santa Cruz por haber condenado a un inocente. Además, se conoció que el consejo de la Magistratura determinó cesar del cargo al director Nacional de Derechos Reales, Jorge Bohórquez, aprehendido en las últimas horas por supuestos hechos de corrupción y está institución se constituirá en parte querellante en la investigación penal.