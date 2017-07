Martínez: Encuestas legitiman candidatura de Evo en 2019

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El ministro de la Presidencia, René Martínez, aseguró este domingo que las encuestas sobre tendencia de votación, indican que la mayoría de los bolivianos reconoce la legitimidad constitucional de participación del presidente Evo Morales y demuestran que no hay la posibilidad real de medir ninguna encuesta, sin la presencia del Jefe de Estado candidato. Ese comentario fue formulado a propósito de una encuesta de Página Siete difundida este domingo, donde se pone en competencia a Evo Morales frente al expresidente Carlos Mesa, a quien le asigna un triunfo en segunda vuelta, en caso de que fuera candidato presidencial en 2019. Martínez califica de "osadía" la intención de suprimir al presidente Evo Morales y sostiene que quienes interpretaron la encuesta, están ocultando el voto preferente al presidente y marca una desesperada visión neutralizadora, para reservar el porcentaje medio de los bolivianos para un nuevo candidato de la oposición. En la misma encuesta, pregunta sobre la preferencia ciudadana entre Álvaro García Linera y Samuel Doria Medina y refleja una ventaja con 34% de éste último sobre el actual vicepresidente, en una segunda vuelta electoral. El ministro también calificó a ese resultado como un "ensayo burdo" porque ni la propia estructura de Doria Medina podría creerlo y el hecho de ignorar a Evo Morales "es un atrevimiento mayor" de mutilar a la mayoría de los bolivianos, porque eso es lo que representa Evo Morales. Dijo que este ensayo viene con el grave riesgo que quitarse credibilidad en sus propios resultados, porque es una encuesta disminuida, reducida al eje troncal y no alcanza a todo el país, es urbana y no tiene la opinión rural. Considera que este hecho repite un anterior esfuerzo de Doria Medina de volverse candidato presidencial, a partir de encuestas internas propias que pudieron ser financiadas por la misma billetera de Samuel Doria Medina. Sin embargo, aseguró que esos resultados están al margen de cualquier realidad y evaluación material. Por ese motivo, indica que el resultado "es el ensayo más osado" por lanzar una encuesta sin la participación de indígenas, campesinos, originarios, comunidades y sin el espacio rural, lo cual es imposible que "esta Bolivia jamás volverá a ser la Bolivia de los neoliberales". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario