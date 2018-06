Menacho: Lleva tiempo imprimir y encuadernar la contramemoria

Fotografia: Cambio Agrandar la foto + Twittear El procurador general del Estado, Pablo Menacho, manifestó que la prórroga de dos meses que pidió Bolivia para la presentación de la contramemoria en el juicio por las aguas del Silala, también servirá para imprimir y encuadernar el documento, procesos que -dijo- requieren tiempo. "Ya se está llevando adelante todo el trabajo de preparación, se consideró razonable tener esos dos meses para poder preparar. No solamente es el proceso de preparación del escrito de defensa, sino que también existe un proceso de impresión, de encuadernación que lleva un tiempo y que debe ser llevado adelante de la manera más precisa posible para que no haya ningún tipo de errores luego", expresó Menacho a Cadena A. El fin de semana se informó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a Bolivia dos meses más para que presente los alegatos escritos (contramemoria), con los que defenderá su postura sobre las aguas del Silala, frente a la demanda planteada por Chile. El documento debía ser presentado hasta el 3 de julio; ahora se cumplirá con este cometido en septiembre, informó el canciller, Fernando Huanacuni. Según la autoridad, se necesita este plazo porque faltaba "nutrirse" de más elementos técnicos y científicos para dar una respuesta técnica y jurídica. En respuesta, el canciller chileno, Roberto Ampuero, señaló que esta ampliación fue solicitada porque Bolivia no tiene los argumentos suficientes para hacerle frente al juicio. Para Menacho, esa es más una "declaración política". La autoridad explicó que el pedido de prórroga sólo tiene que ver con la falta de ajustes de forma. "Es un tema más de forma (la impresión y la encuadernación de documentos). Bolivia ya cuenta con todos los informes que necesita. Está llevando adelante todo el proceso de conclusión y el cierre de su memorial de defensa y lo va a presentar en la fecha que ya la Corte ha autorizado", explicó. Agregó que en los procesos judiciales, ya sean locales o internacionales, es legal pedir ampliación de plazos para la presentación de documentos, siempre que ambas partes estén de acuerdo. "El Gobierno boliviano ha considerado que necesitaba un plazo adicional para poder presentar su memorial de defensa y no ha habido ninguna oposición por parte del Estado chileno", recalcó la autoridad. Chile se querelló en 2016 contra Bolivia para que la CIJ declare que el Silala es un río internacional. Bolivia señala que se trata un manantial que fue canalizado artificialmente al territorio vecino. El contexto Postura de Chile Chile entregó su memoria, en calidad de demandante, el 6 de junio de 2016. Bolivia debía presentar su contramemoria hasta el 3 de julio de este año. Ahora el plazo se amplió hasta septiembre, anticipó Huanacuni.

de Chile Chile entregó su memoria, en calidad de demandante, el 6 de junio de 2016. Bolivia debía presentar su contramemoria hasta el 3 de julio de este año. Ahora el plazo se amplió hasta septiembre, anticipó Huanacuni. Decisión La Haya aún no oficializó el ajuste del calendario de este proceso, que después de los alegatos escritos deberá continuar con las audiencias en las que Bolivia y Chile defenderán sus posturas