Ministerio de Culturas: Dakar 2019 no pasará por Bolivia

El Ministerio de Culturas informó este lunes que la competencia internacional rally Dakar no pasará en 2019 por Bolivia, aunque está la decisión de que el certamen vuelva a territorio nacional en futuras ediciones. De acuerdo a una fuente del Ministerio, la decisión obedece a que la oferta de la empresa organizadora del evento ASO (Amaury Sport Organisation) no satisfizo a Bolivia, que pretendía llevar la competencia a otras regiones del país que no fueron partícipes anteriormente, con el objetivo de promocionarlas turísticamente. La ministra Wilma Alanoca, por su parte, explicó que el objetivo de tener la competencia sería el de promocionar cultural y turísticamente a la mayor cantidad de regiones en el país. La autoridad afirmó que las últimas cinco versiones del Dakar han sido altamente favorables tanto en el movimiento económico como en la promoción turística de Bolivia a nivel mundial, pero se necesita también promocionar a otras regiones del Estado. En su cuenta de Twitter, Alanoca agregó que con la ASO se acordó ampliar la promoción de las diferentes regiones del país en futuras versiones del Dakar, dejando establecido que las anteriores versiones fueron un éxito rotundo. Hasta ahora sólo se confirmó la participación de Perú en el Dakar 2019, puesto que Bolivia y Chile ya descartaron su presencia, y además no está claro si Argentina estará. La situación obligó a la ASO a posponer la presentación del recorrido de la competencia.