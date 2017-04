Ministro no sabía que Corsán daba sobornos por obras

Fotografia: Gobernación Cochabamba Agrandar la foto + Twittear El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, dijo ayer que desconoce la denuncia sobre la red de sobornos que montó la empresa española Isolux Corsán en Sudamérica y África para lograr obras públicas y que destinó $us 1 millón para favorecerse en Bolivia con adjudicaciones estatales. "Nosotros no tenemos esa información (...) todos esos procesos en los cuales la empresa ha participado, son financiamiento BID (Banco Interamericano de Desarrollo), CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), Banco Mundial (BM) que hacen proceso de licitación, no hay adjudicación directa, entonces, si ha habido alguna dádiva o alguna situación, ojalá la empresa lo denuncie, nosotros vamos a hacer alguna investigación sobre el tema", sostuvo Claros cuando fue consultado sobre esta situación por Los Tiempos. Según la denuncia publicada por el diario español El Mundo, la compañía Isolux Corsán preparó una estrategia para conseguir adjudicaciones públicas en varios países de África y Sudamérica a través del pago de sobornos a funcionarios públicos locales. El medio español indicó que tuvo acceso a la documentación obtenida por la Policía Judicial del país europeo, en donde se halló el intercambio de correos electrónicos entre el máximo responsable de Isolux Corsán y funcionarios públicos. "Pese a los problemas judiciales surgidos en este país, Juan Carlos Goycoechea se dirigió por correo electrónico a diversos cargos de Isolux el 30 de marzo de 2015, en el que aconsejaba el pago de 'un millón de dólares que sería prudente dejar en Bolivia para atender una serie de compromisos que ayudan y mucho en éste y en otros proyectos'", cita el portal web del periódico El Mundo. La denuncia también afecta a otros países de la región como México, El Salvador y Chile, en donde la empresa de capitales españoles habría operado del mismo modo para beneficiar adjudicaciones de obras públicas. Este medio intentó acceder a una versión de las autoridades presentes del Ministerio de Justicia en una conferencia de prensa en Santa Cruz, pero las autoridades evitaron responder consultas referidas a este tema. Adjudicaciones La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) solicitó el cobro de otras dos boletas de garantía de la empresa española Corsan Corvian por un monto de 42 millones de dólares, correspondientes al abandono de obras de dos tramos carreteros, según informó el Ministro de Obras Públicas, Milton Claros. "El día viernes, ABC ha solicitado el cobro de las boletas. Estimamos que en esta semana, lunes o martes, vamos a tener el depósito de las boletas y eso es algo que ya se ha decidido la resolución de contrato con Corsán Corvian por el abandono que ha hecho de obra", precisó Claros. Según Claros, la doble vía La Paz-Oruro fue abandonada por la empresa, a pesar de contar con contrato de mantenimiento de cinco años. Asimismo, se realizaron observaciones a la ejecución final del tramo carretero Yucumo. "En el tema financiero no hay problema, no hay daño económico ni nada, hemos hecho buena administración del contrato. Si genera perjuicio en el tiempo porque hay que volver a licitar este contrato, es a través del banco mundial", resaltó Claros tras una reunión en Cochabamba. CONSTRUCTORES La Cámara Boliviana de Construcción (Caboco) emitió un comunicado público en donde manifestó su preocupación por la resolución de contratos por parte del Estado a empresas extranjeras. El documento sostiene que la resolución de contratos manifiesta un fracaso entre los tres entes involucrados en estos procesos como el Estado, la parte supervisora y las constructoras. Caboco advierte que las resoluciones de contratos "debieran constituir actos excepcionales, sin embargo, llama la atención que hubieran fracasado contratos importantes". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario