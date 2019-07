Montaño descarta cuarentena en los centros de salud

Fotografia: Radio Fides Agrandar la foto + Twittear La ministra de Salud, Gabriela Monta√Īo descart√≥ hoy que exista¬†cuarentena en los centros de salud de Bolivia, despu√©s del registro de personas afectadas por un virus no identificado. "No hay ning√ļn centro hospitalario que est√© en cuarentena o haya sido cerrado, no hay una emergencia sanitaria en este momento ni en La Paz,¬† mucho menos en el pa√≠s", asegur√≥ hoy en contacto con la radio estatal. Monta√Īo pidi√≥ a los ciudadanos que acudan con normalidad a los centros de salud si tienen programadas atenciones m√©dicas, ex√°menes o revisiones. "No hay riesgo de que pueda contaminarse y mucho menos enfermar, lo grave ser√≠a que las personas dejen de acudir a los centros y tengamos otro tipo de enfermedades". Ayer se identific√≥ a tres nuevos casos sospechosos de personas afectadas con la enfermedad viral que actualmente se tratan en el Hospital Obrero de La Paz. El 4 de junio falleci√≥ la m√©dica internista Ximena Cuellar por una enfermedad viral desconocida y que se habr√≠a contagiado de un paciente en Caranavi. Posteriormente dos m√©dicos ingresaron a terapia intensiva tras reportar los mismos s√≠ntomas. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario