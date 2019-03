Montaño en entrevista con Evo describió 5 falencias en el SUS

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Los cobros en centros de salud p煤blicos por las atenciones, el d茅ficit de medicamentos, la falta de personal, de informaci贸n y 聽de equipamiento 聽son las cinco falencias que identific贸 la 聽ministra de Salud, Gabriela Monta帽o, en entrevista con el presidente Evo Morales, cuando transcurrieron 聽cuatro d铆as del arranque del Sistema 脷nico de Salud (SUS). Adem谩s, asegur贸 que se atendieron a 35.000 personas. "El d铆a viernes, el primer d铆a de implementaci贸n del SUS, se atendieron en todo el pa铆s a 聽15.000 pacientes y el resto de los d铆as, (entre) el s谩bado, domingo y lunes, hubo entre 5.000 y 7.000 pacientes, lo que hace un poco m谩s de 35.000 personas que se han atendido en estos d铆as", explic贸 Monta帽o a Morales, en 聽el programa radial 聽 Caminando junto al pueblo, que fue conducido por el mandatario desde 聽Cochabamba. El pasado viernes, 1 de marzo, se puso en vigencia 聽el SUS 聽que garantiza la atenci贸n en salud gratuita 聽para todos los bolivianos. Para ser atendido en ese servicio es necesario que el paciente ingrese a un centro de salud de primer nivel, como puerta de ingreso al sistema, para que el m茅dico tratante lo derive al segundo o tercer nivel, en caso de que la enfermedad sea grave. En su programa, 聽el presidente Morales 聽consult贸 a Monta帽o sobre las falencias que 聽pudo encontrar en los primeros d铆as de implementaci贸n del SUS. La titular de Salud explic贸 聽que "no es posible diferenciar" entre el n煤mero de consultas que se hicieron solo con el SUS y las que se realizan habitualmente y 聽 que se atendieron en hospitales. Sin embargo, aclar贸 que "en varios 聽departamentos y municipios todav铆a se est谩 cobrando", 聽por lo que asegur贸 que 聽esa situaci贸n 聽tiene que superarse. La autoridad resalt贸 tambi茅n que existe un "d茅ficit de medicamentos en los establecimientos de salud" , aunque aclar贸 que esa falencia se debe a que los municipios 聽no abastecen de los f谩rmacos a los centros de salud de primer nivel, ya que esa es su responsabilidad y es parte de la 聽 administraci贸n local. De todas maneras, explic贸 que 聽el Gobierno tiene un stock de medicamentos de alta y baja rotaci贸n 聽en la Central de Abastecimientos y Suministros en Salud (CEAS), 聽 por lo que asegur贸 que aquellos municipios que necesitan pueden adquirir de ah铆 lo que necesitan. "Podemos hacer una distribuci贸n que les permitan resolver a aquellos gobiernos municipales que no tengan abastecido su stock. (...) Estamos en condiciones de 聽apoyar", destac贸. Otra de las falencias que identific贸 Monta帽o es el "d茅ficit de personal de salud". Para eso se tiene 聽un mapeo para definir en qu茅 establecimientos y municipios 聽se reforzar谩 con trabajadores. Pese a ello se seguir谩 capacitando personal. Asimismo, sostuvo que en algunos municipios y departamentos a煤n existen dudas sobre 聽algunas 聽 prestaciones que se debe otorgar de forma gratuita con el SUS. El 聽 mandatario tambi茅n le consult贸 sobre algunas quejas, entre ellas la falta de 聽equipamiento en 聽Pando. Monta帽o precis贸 que con los 208 millones de bolivianos que se aprobaron a trav茅s de un decreto supremo hace tres semanas se equipar谩 a los nosocomios. Dijo que ya se cumple con esa tarea, pero para el grueso de los centros de primer y segundo nivel que est谩n en 谩reas urbanas y rurales, esto se completar谩 en 聽25 d铆as. As铆 algunos centros atender谩n 24 horas. Por su parte, la representante del Sindicato de M茅dicos y Ramas Afines (SIRMES) La Paz, Mirtha Zelaya, asegur贸 que el SUS se inici贸 con una total "improvisaci贸n", por lo que destac贸 que no existe alguna mejora. "Los centros de salud siguen atendiendo con el mismo personal. No ha cambiado nada", acot贸 聽a la Red Uno. Por ello, el ejecutivo del SIRMES, Fernando Romero, anunci贸 que entre hoy y ma帽ana se organizar谩n para que desde el viernes se movilicen. Evo: El SUS pondr谩 fin a las fichas y ser谩 mejor que las cajas El presidente Evo Morales afirm贸 ayer 聽que el Sistema 脷nico de Salud (SUS) tiene el objetivo de eliminar las fichas que se entregan en los hospitales p煤blicos para la atenci贸n de los pacientes y pronostica que ese servicio 聽superar谩 el que 聽prestan en los distintos 聽seguros de salud a corto plazo que hay en el pa铆s. "El SUS debe ser mejor que los seguros, mejor que las cajas. Tenemos que planificar para acabar con esas llamadas fichas. Me informan que hay hasta venta de fichas, eso no puede haber con el SUS", manifestó el mandatario durante el programa  Caminando junto al Pueblo, espacio radial que condujo y que fue emitido por la emisora cocalera Kawsachun Coca, reportó la ANF El pasado 1 de marzo, el Gobierno arrancó con la implementación del SUS, seguro que contará con  200 millones de dólares de  inversión, pese al cuestionamiento de los médicos que denuncian la falta de condiciones económicas y logísticas para que este seguro universal sea realmente efectivo en beneficio de la gente. Dijo que el SUS se pensó para apoyar a transportistas, comerciantes y a los campesinos.