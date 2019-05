Morales afirma que la oposición agredió a Almagro

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales manifest贸 hoy que el Secretario General de la Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no lleg贸 a Bolivia para apoyar su nueva reelecci贸n y denunci贸 que Almagro fue agredido en la reuni贸n con representantes de la oposici贸n, que se realiz贸 el viernes. "Luis Almagro no es que vino a traer un respaldo, s贸lo vino a decir la verdad. Y (茅l) me coment贸, brevemente, la reuni贸n que tuvo con Carlos D. Mesa y con 脫scar Ortiz, senador de la derecha. (Me dijo) que (lo) agredieron hasta casi f铆sicamente", afirm贸 Morales durante una entrevista en el programa El Pueblo es Noticia del canal estatal. "Yo comentaba (a Almagro): "Si usted le hacen as铆, imag铆nese que soporto cada d铆a, sus mentiras, sus agresiones", relat贸 Evo y asegur贸 que el grupo que acompa帽贸 al representante de la OEA se llev贸 la impresi贸n de que la "derecha es un grupo muy violento". El Presidente se帽al贸: "Nuestro accionar siempre estar谩 en la legalidad, en la constitucionalidad, pero tambi茅n basado en algunos tratados o convenciones internacionales. (Almagro) s贸lo ha ratificado eso, no es ning煤n respaldo y todos tienen que decir la verdad". Por otro lado, Evo apunt贸 que la oposici贸n hizo creer que su candidatura ser铆a inhabilitada por la OEA. "Hicieron creer a sus simpatizantes, incluso a grupos racistas, fascistas, que a Evo lo van a inhabilitar la OEA, la IDH. Mintieron", asever贸. Almagro, que lleg贸 el viernes a Bolivia, se帽al贸 que ser铆a "absolutamente discriminatorio" que el actual mandatario boliviano no pudiera presentarse a las elecciones de octubre en Bolivia. Esta declaraci贸n desat贸 la euforia del oficialismo y las iras de la oposici贸n. Ayer, el expresidente de Colombia, Andr茅s Pastrana, critic贸 esa opini贸n, pero adem谩s envi贸 una carta al actual mandatario de su pa铆s para pedir que solicite una opini贸n consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la interpretaci贸n que se hizo de la Convenci贸n Americana de Derechos Humanos respecto a la reelecci贸n indefinida. El 22 de septiembre de 2017 y en abril de 2018, Almagro se pronunci贸 en contra de la reelecci贸n de Evo exigiendo el respeto al voto de los ciudadanos. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario