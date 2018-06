Morales anuncia que YPFB será socia de la rusa Acron

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales informó que la empresa rusa Acron será socia de YPFB y que ahora se negocia el porcentaje de participación que tendrá la estatal petrolera. "Hay un acuerdo en el que nosotros podemos ser socios, tener acciones. Por primera vez YPFB sería socia de empresas del exterior. Claro, eso hay que negociar: (...) No sólo va a ser para proveer gas sino ser socios y tener utilidades", declaró el Presidente. Así, Bolivia y Rusia renovaron su decisión de comprar en consorcio dos plantas procesadoras de úrea y amoniaco en Brasil para ampliar la producción de fertilizantes, principalmente enfocada a abastecer al gigante mercado agrícola brasileño. Esas plantas se encuentran paradas en el vecino país por falta de materia prima y, por ello, es que nació ese proyecto que permitiría que YPFB sea socia de la empresa rusa. "Yo me preguntaba por qué el tema de fertilizantes, ustedes saben que hay una crisis alimenticia, mercados para fertilizantes sobran (...), lo que sí es ver como conjuntamente tener estas industrias", afirmó el presidente Morales. La semana pasada, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez afirmó que la transnacional será accionista en la venta de la úrea en la región. "No es competencia; vamos a participar como accionistas, eso estamos trabajando (...) que vamos a formar una empresa mixta Acron-YPFB para la comercialización del 100% de la producción de Bulo Bulo", afirmó la autoridad. El Ministro añadió que Brasil se constituye en un nicho gigante de compra de úrea. "Tenemos la capacidad de unirnos, asociarnos estratégicamente con dos empresas para negociar, comercializar la úrea fundamentalmente en Brasil y otros países. La competencia que hoy tenemos no sería Acron, nos estamos uniendo para lograr que no sea competencia la úrea que viene de Arabia, Qatar y otros países", explicó el mandatario. En la reciente visita que realizó Morales a Rusia se firmó un memorándum de entendimiento entre el vicepresidente de Administración Contratos y Fiscalización de YPFB, Luis Poma, y el CEO de la empresa rusa Acron, Vladimir Kunitsky para negociar la compra y venta de cuatro millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural boliviano.Además, Bolivia ingresó en septiembre pasado al negocio de la úrea con la puesta en marcha de la planta de petroquímica en Bulo Bulo y ya firmó contratos para exportar a varios países de la región. Según datos de YPFB, las ventas de úrea boliviana podrían llegar este año a 500 mil toneladas considerando los mercados de Brasil, Paraguay, Argentina y otros. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario