Morales asegura pago del doble aguinaldo; empresarios dudan

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, propuso cinco objetivos en áreas clave de gestión pública hacia 2020 y adelantó que este año habrá doble aguinaldo, a lo que el sector empresarial manifestó que es prematuro hablar sobre el pago de este beneficio. Morales subrayó la importancia de la estabilidad política para alcanzar resultados económicos y proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) superará los 40.000 millones de dólares, tras cerrar 2017 con 37.816 millones de dólares. "Este año hemos terminado con 37.816 millones de dólares; estimo el próximo año a estas horas vamos a estar informando que vamos a llegar a más de 40.000 millones de dólares de crecimiento económico", afirmó. Destacó que el año pasado el sector que dinamizó la economía nacional fue la agricultura con un crecimiento sectorial de 7,8 por ciento, a diferencia de otras gestiones en las que los hidrocarburos era el sector con mayor crecimiento. Sin embargo, enfatizó en la importancia de la mejora del precio del petróleo ya que incidirá positivamente para que la economía supere el 4,5 por ciento de crecimiento y pueda pagarse el segundo aguinaldo. "Este año será el segundo aguinaldo, estamos convencidos", afirmó. "Los empresarios, digo, con qué nos pagarán, pero sobre todo con qué pagarán a los movimientos sociales porque este proceso de cambio es gracias a la lucha de los movimientos sociales, espero que puedan pagar con doble aguinaldo las próximas gestiones", expresó el Mandatario. Al respecto, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Javier Bellot, indicó a Los Tiempos que no se puede adelantar el pago de un segundo aguinaldo, porque todavía no se ha visto un crecimiento económico en lo que se refiere a 2018. "Es demasiado prematuro hablar sobre el pago del beneficio. Si los números económicos mejoran, si el sector productivo mejora y si el Gobierno asegura más mercados para las exportaciones, así puede haber una mejora en el crecimiento económico", afirmó el empresario. Bellot envió una reflexión al Gobierno y pidió que los grandes proyectos que se ejecutan en el país sean realizados por empresas nacionales y no por extranjeras como sucede en la actualidad. Por su parte, Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), recordó que en 2017 el país registró por tercer año consecutivo un déficit comercial por lo que para pagar un segundo aguinaldo se debe romper ese déficit. "Lo cierto es que hay optimismo cuando se escucha que 2018 será el año de las exportaciones. El presidente Morales indicó que se venderá productos agrícolas a China, que es uno de los mercados más grandes del mundo", sostuvo Rodríguez. Luego de mencionar las cifras de inversión y de crecimiento, el presidente Morales planteó cinco compromisos para el futuro inmediato: "Convertirnos en un país industrializado, garantizar la salud gratuita, eficiente y oportuna; elevar la calidad de nuestra educación; mejorar el empleo de la juventud; y una justicia rápida y transparente". Especificó que para la industrialización se ampliará el financiamiento público y privado para concluir la industrialización del litio, en salud reiteró que se implementará el Seguro Universal de Salud. Se continuará con el programa de empleo para jóvenes; en educación se creará la ciudadela del conocimiento y se apoyará la especialización de los profesionales; en la justicia se destinarán los recursos necesarios para transformarla, desburocratizarla y transparentarla. EN BUSCA DEL SALTO A LA ERA INDUSTRIAL El vicepresidente Álvaro García Linera dijo en su mensaje a la nación, que a 12 años de Gobierno, la población ya no pide obras pequeñas, sino que el lenguaje de las clases populares es la industrialización y la tecnología para encarar una nueva época en el proceso histórico. Dijo que la gente pide uso intensivo de la tecnología, energía renovable, energía geotérmica, industrialización del gas, urea, litio, hospitales de tercer y cuarto nivel, oncología, ferrocarriles eléctricos, teleféricos y megarrepresas para exportar energía. Sin embargo, sostuvo que este ancho camino requerirá un abundante conocimiento tecnológico. CARNE, SOYA, QUINUA Y CAFÉ RUMBO A CHINA El presidente Morales confirmó la exportación de carne, soya, quinua y café a China y anunció que todo está listo para firmar un acuerdo de compra y venta con ese país asiático. "Gracias a la Cancillería, al Ministerio de Planificación, al sector que tiene que ver con el tema producción y desarrollo rural este año todo está preparado, vamos a firmar para exportar carne, soya, quinua y café directamente a China", indicó. Destacó la transformación de Bolivia en el área productiva, pues dijo que se amplió la frontera agrícola y en la actualidad se producen alimentos para cubrir el mercado interno como para la exportación. EL PRESIDENTE DESTACA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO NACIONAL ABI Morales dijo que Bolivia es el Estado más fuerte de toda la región y el que más creció económicamente en Sudamérica, gracias a la lucha y la unidad del pueblo, hombres y mujeres que participaron de la construcción del nuevo país a quienes rindió su homenaje. "Somos el Estado más fuerte de toda la región y el que más ha crecido en los últimos años en Bolivia y Sudamérica, ahora gozamos de estabilidad económica que es ejemplo en el mundo", sostuvo Morales. Aseguró que la nueva patria la construyeron todos los sectores desde el campo y la ciudad, jóvenes y mayores, profesionales y cuentapropistas, y agradeció por la confianza depositada en él para liderar la "inédita" revolución democrática y cultural que acabó con la etapa del "lamento boliviano" y recuperó la enseñanza de los "abuelos" para "gobernarnos a nosotros mismos". Relievó que en la actualidad Bolivia no está vendida ni saqueada ni humillada, por el contrario, es respetada en todo el mundo. Recordó que en 1985 se anunció que "Bolivia se nos muere" en un mensaje de pesimismo que pronunció el extinto Víctor Paz Estenssoro, situación que quedó atrás. MÁS DE 3 MILLONES DE BOLIVIANOS SUBIERON A LA CLASE MEDIA URGENTE.BO El Presidente aseguró que, como fruto de su gestión gubernamental, más de tres millones bolivianos ascendieron a la clase media como resultado del incremento de sus ingresos familiares. "Ingresos medios antes era 3,3 millones, 35 por ciento, ahora es la clase media 6,5 millones, 58 por ciento de clase media tenemos en Bolivia", explicó. Aseguró que se redujo la población que vive en pobreza y que se incrementó sustancialmente la de ingresos medios y que también subió la gente con ingresos altos. Morales destacó también que la clase con ingresos bajos se redujo de 61 a 37 por ciento, de 5,7 millones a 4,1 millones de habitantes, mientras la clase con ingresos altos subió de 4 a 5 por ciento; de 391.000 a 538.000 personas. "Hay menos desigualdad, el 2005 el ingreso del 10 por ciento más rico era 128 veces más que el ingreso del 10 por ciento más pobre de la población, al 2017 esa diferencia se redujo a 47 veces, vemos más igualdad", remarcó el Primer Mandatario. Morales informó que Bolivia tiene la tasa de desempleo más baja de la región, tomando en cuenta que desde 2006 se redujo de 8,1 a 4,8 por ciento. MORALES DA POR HECHO LA MEGARREPRESA CHEPETE - BALA AGENCIAS El presidente Evo Morales habló del desafío de convertir a Bolivia en el centro energético del país; dio por hecho la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Chepete-Bala en el norte de La Paz y minimizó los rechazos en contra de esta obra estimada en más de 6.000 millones de dólares. "Desafíos a futuro en energía eléctrica; posicionar a Bolivia como el centro energético de la región y estamos preparados, vamos a generar 6.000 megavatios (mw) a través de centrales hidroeléctricas, 356 megavatios a través de energías alternativas, extender 7.400 kilómetros de líneas de transmisión", dijo. Aseveró que la oferta y demanda de potencia eléctrica se incrementó en 103 por ciento entre 2005 y 2017 y que ahora hay un excedente de más de 600 megavatios. La Coordinadora de Defensa de la Amazonía, la mancomunidad de comunidades de los ríos Beni y Quiquibey, la Fundación Solón y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) entre otras instituciones advirtieron de las graves consecuencias socioambientales de la megahidroeléctrica sobre las comunidades indígenas. OPINIÓN Gary Rodríguez. Gerente general del IBCE Mensaje no confrontacional, con alto énfasis económico Felicitar el tono sereno, también optimista, no confrontacional y prospectivo, con un fuerte énfasis económico por parte del Mandatario del Estado, eso le hace bien al país, le hace bien a la población que tengamos fe sobre la base que hemos visto el 2017, pese a todas las dificultades que ha habido esperemos un futuro mejor para este 2018. El país que exporta crece más, Bolivia según datos del (presidente) Evo Morales ha crecido 4,2 por ciento, estoy seguro que si nosotros efectivamente podemos abrir este gran mercado como es China para la carne, para la quinua el café, la soya y derivados, y para otros productos el país puede crecer más allá del 5 a 6 por ciento. Es importante también que el crecimiento económico esté respaldado por la demanda interna. 