Morales pide unidad en torno al juicio por el mar

El presidente Evo Morales pidió unidad en torno a la "reivindicación marítima", sobre todo en la última fase de la demanda impetrada contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que entre el 18 y 29 de marzo escuchará los alegatos orales, última fase de ese proceso judicial. "Hemos ido a La Haya a pedir justicia, porque es nuestro derecho. Los bolivianos no podemos quedarnos con brazos cruzados en esta última etapa. La razón y la justicia están de nuestra parte. Todos, unidos con nuestra bandera de Reivindicación Marítima #MarParaBolivia #ElMarNosUne", escribió el mandatario en su Twitter. En 2013, La Paz presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar en cumplimiento de una serie de ofrecimientos que hiciera Santiago para dar una solución pacífica a la demanda boliviana. Morales se refirió puntualmente a la movilización ciudadana que bajo el nombre del "banderazo" desplegará al menos 70 kilómetros de la bandera de la reivindicación marítima en una de las principales carreteras del país. Al final de la tarde corrigió el dato. Citó a una conferencia de prensa y aunció que ya había sobrepasado los 100 kilómetros. "Acabamos de revisar nuevamente, siguen llegando las banderas de reivindicación marítima, ya se acerca a 120 kilómetros; yo diría, los hermanos del trópico no estaban equivocados cuando plantearon por provincia 1 kilómetro", dijo Morales.

Además, se dio a conocer que el banderazo, que se realizará el 10 de marzo en la carretera entre La Paz y Oruro, será custodiado por unos 3.000 policías. Por la mañana, el ministro de Justicia, Héctor Arce, cargó también contra la oficina contratada por Chile para la defensa del caso ante La Haya. "El bufete (Freshfields) que contrató Chile es instrumental y pragmático, muy diferente a nuestros (seis) abogados, que no se contrataron por dinero sino por su compromiso. Chile nunca tuvo apoyo, Bolivia si lo tiene. Chile no tiene apoyo ni de gobiernos afines", dijo Arce.