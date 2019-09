Morales viajó a Colombia para suscribir pacto por la Amazonia

Fotografia: Opini贸n Agrandar la foto + Twittear El presidente Evo Morales viaj贸 las primeras horas de hoy a Leticia, Colombia, para participar de la reuni贸n y di谩logo entre jefes de estado y representantes de los gobiernos amaz贸nicos, quienes pretenden firmar un pacto por la preservaci贸n de la Amazonia y la conservaci贸n de la biodiversidad. "El Presidente viajar谩 (el viernes) a primera hora a la ciudad de Leticia para participar de la reuni贸n, e inmediatamente regresar谩 al pa铆s (...). Estar谩n participando en la reuni贸n los presidentes del Per煤, Ecuador, Colombia, y representantes de Brasil y Surinam", inform贸 ayer el canciller Diego Pary. La reuni贸n entre jefes de estado, que tendr谩 lugar en Leticia, Colombia, tiene el objetivo de que los pa铆ses firmen una declaraci贸n oficial que contendr谩 las medidas y acciones que los pa铆ses se comprometen a realizar para la preservaci贸n del territorio y as铆 consolidar una visi贸n regional respecto del llamado 'pulm贸n del planeta'. Adem谩s de Bolivia, tambi茅n participar谩n los presidentes de Colombia, Per煤, Brasil y Ecuador. No obstante, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no asistir谩 por razones de salud aunque estar谩 representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Ara煤jo, y se espera que el primer mandatario de ese pa铆s acompa帽e la cumbre v铆a teleconferencia. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario