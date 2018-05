Muerte de estudiante: Gobierno vuelve a deslindar responsabilidad de la Policía

Fotografia: @AbyaYalatv Agrandar la foto + Twittear El ministro de Gobierno, Carlos Romero, enfatizó hoy que de acuerdo los resultados forenses, el fallecimiento no estuvo relacionado a la intervención policial y que ya se cuenta con elementos para esclarecer el hecho. Ayer, durante los enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y la Policía en una movilización por presupuesto se produjo la muerte del universitario alteño de 20 años Jonathan Quispe Vila. Romero dijo que el primer informe de la autopsia ratifica que la postura de que el proyectil no corresponde al de un arma de fuego y que se trata de una canica que fue disparada desde un lugar elevado donde no había presencia policial. "En los dos puentes solo había manifestantes y no policías y eso se puede verificar en las imágenes", manifestó Romero en una entrevista con la red Patria Nueva. "Ese elemento ya era suficiente que era imposible que ese proyectil fuera provocado desde la ubicación de los policías", añadió. Asimismo, indicó que el informe final de la autopsia y de la radiografía que se realizó al fallecido relevó que había una canica instalada en el pulmón, lo que le causó una hemorragia interna "Las canicas han sido utilizadas recurrentemente en movilizaciones", señaló la autoridad argumentando que en conflictos pasados como el de Colomi y Achacachi se detuvieron a manifestantes con posesión de estos proyectiles. También se informó que en la autopsia del estudiante estuvieron presentes representantes del IDIF (Instituto de Investigación Forense), de la Defensoría del Pueblo, médicos acreditados por la UPEA y los familiares del fallecido. En tanto, los dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) de la UPEA aseguraron ayer que pedirán una investigación imparcial del fallecimiento de Quispe Vila, ya que no confían en el Gobierno. Romero indicó que tanto la UPEA y las personas que estaban alrededor de Jonathan en el momento de su fallecimiento están obligados a brindar información sobre las personas que estaban disparando estas canicas. "Esto se va a esclarecer, más temprano que tarde porque tenemos imágenes, se están elaborando las planimetrías, tenemos declaraciones testificales, son elementos de convicción que nos van a permitir establecer la veracidad de los hechos". Organizaciones cívicas, universitarias y políticas condenaron ayer la muerte del universitario y anunciaron movilizaciones para exigir el cese de la violencia contra esta casa superior de estudios y el esclarecimiento del deceso del estudiante. "Aquí hay una connotación política y confirma mi hipótesis de que esto nada tiene que ver con la intervención policial", expresó Romero sobre las críticas que manifestaron ayer figuras políticas sobre la intervención policial y el accionar del Gobierno. Anuncio que se perdirá que se amplie la investigación por difamación y calumnia por estas declaraciones. El Deber Experto sugiere más pericias Romero, además de explicar que la muerte de Quispe fue provocada por la bolilla de cristal y mostrar la fotografía de un joven que se observa en la pasarela activando un petardo hacia la autopista, también dijo que el proyectil ingresó de arriba abajo en la humanidad del estudiante.



Sin embargo, el exdirector de la Felcc de Santa Cruz Juan Carlos Ramos indicó, basado en los años de trabajo al frente de la unidad de investigación criminal cruceña, que aún es necesario realizar pericias balísticas complementarias para afirmar detalles específicos del lugar, posición, trayectoria y distancias en el hecho de la UPEA.



Ramos explicó que hay la probabilidad de que un proyectil como la canica de vidrio sí puede provocar la muerte de una persona o generar lesiones letales. Recordó que años atrás, durante la intervención de movilizaciones universitarias, un par de policías que él conoce perdieron, cada uno, los ojos a consecuencia de estos proyectiles, aunque insistió en que con pericias complementarias se puede desvelar desde dónde se lanzó el proyectil que acabó con la vida del estudiante universitario.



Además, el ex jefe policial dijo que si la familia tiene dudas sobre la veracidad de lo que indica el estudio forense, tiene la posibilidad de pedir una autopsia comparativa complementaria que puede confirmar el trabajo ya realizado o generar elementos contradictorios a dicha pericia.