México decide liberar la importación de quinua de Bolivia

El presidente Evo Morales se reunió este viernes en La Paz con el canciller de México, Luis Videgaray, para tratar varios aspectos referidos a la relación bilateral. El anuncio más importante fue la decisión del gobierno mexicano de liberar la importación de quinua boliviana, lo que permitirá a los productores nacionales exportar este producto sin restricciones. "Tomamos la decisión de liberar la importación de quinua boliviana, ya no se importará de terceros países", explicó Videgaray en una conferencia de prensa conjunta en Palacio de Gobierno. "México es un mercado grande, somos un país de más de 125 millones de habitantes, en el cual la quinua es un producto que se ha vuelto muy popular, y que hoy llegará directamente de Bolivia", agregó el jefe de la diplomacia mexicana. Videgaray además adelantó que su país apoyará a Bolivia para que asuma la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), cuando le toque asumir estas funciones. El diplomático señaló que más allá de cualquier diferencia política e ideológica México y Bolivia son "pueblos hermanos" que avanzarán en mejorar sus relaciones, que aseguró se encuentran en un excelente momento. Por su parte, el presidente Evo Morales, agradeció la visita del canciller mexicano, y mostró su satisfacción por la decisión de liberar las importaciones, una medida que ayudará a miles de productores bolivianos. "Saludamos la gran apertura de mercado de nuestra quinua a México", dijo Morales. El presidente además informó que México ampliará las becas de especialización para profesionales bolivianos en medicina. Al finalizar la conferencia de prensa, el canciller mexicano le entregó un regalo muy particular al presidente Evo Morales: la camiseta que el combinado de México usará en el Mundial de Rusia 2018. "Para que le desee suerte a la selección nacional", le dijo Videgaray al mandatario.