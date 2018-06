Nace la Confederación Médica de Bolivia y obtiene personería jurídica

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El Ministerio de Trabajo entregó este viernes en un singular acto, la personería jurídica a la Confederación Médica de Bolivia conformada por galenos afines al gobierno, quienes durante el paro del 52 días entre diciembre 2017 y enero 2018, se presentaron como ente paralelo al Colegio Médico de Bolivia, en medio de la disputa por el Código del Sistema Penal. El ministro Héctor Hinojosa dijo que en el marco del derecho constitucional a la libre asociación y con el apoyo de la Ley General del Trabajo, entrega orgulloso la personalidad jurídica, convencido de que "son un ejército diferente que va a llevar adelante una tarea de constituir el derecho a la salud gratuita del pueblo", por encima de los intereses profesionales. "Así lo han demostrado el año pasado y hoy precisamente, creo que es un compromiso de parte de ustedes al constituir esta confederación, llevar adelante estas tareas para que el pueblo pueda gozar de un derecho constituido", dijo al entregar la aprobación del Reglamento Interno de la Confederación, Estatuto Orgánico y la Resolución Suprema N° 23.146. Hinojosa señaló que se trata de una restitución porque la Confederación existía antes y durante la dictadura del presidente Hugo Banzer (1971-1978) fue anulada y reemplazada por el actual Colegio Médico de Bolivia. Dijo que esa entidad surgió supuestamente con fines académicos pero luego se "convirtió en un abanderado de la medicina comercial, en una especie de muralla entre el derecho a la salud que tiene el pueblo y los privilegios que defienden grupos minoritarios vinculados a la privatización de la salud". Indicó que el gobierno del presidente Evo Morales, entre las grandes transformaciones que lleva a cabo, es lograr que el pueblo acceda al derecho a la salud de manera gratuita y en este objetivo, actualmente no existe un solo municipio que no tenga de un centro de salud y la presencia de un médico. Puso de prueba la creación de más de 16 mil ítems en los últimos 12 años, duplicando inclusive el número de médicos y del personal que existía en el país y que ahora trabajan en el programa "Mi Salud", que posibilitó la reducción al 50 por ciento la mortalidad infantil, se eliminó el riesgo de muerte de las madres gestantes y se bajó al 50 por ciento los casos de anemia infantil. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario