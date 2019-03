Narcoavionetas aterrizan en caminos vecinales en Chapare, según la Felcn

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) informó que en el Chapare, Cochabamba, las avionetas dedicadas al transporte de droga ya no aterrizan en pistas clandestinas, sino en caminos vecinales. La policía investiga para identificar a los pobladores que confrontaron a efectivos antidroga en la localidad de San Rafael. "Esas dos patrullas que han ingresado (hasta San Rafael) estaban haciendo un reconocimiento de una información anterior que dan los grupos especiales y en ese ínterin han encontrado ese tipo de pistas, ya no se construyen pistas sino en los caminos vecinales donde ven que pueda aterrizar una avioneta", informó el director nacional de la Felcn, Maximiliano Dávila Pérez. Para la Felcn, comunarios de la población de San Rafael de Villa Tunari apoyaron a supuestos narcotraficantes que emboscaron a una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) el pasado sábado y permitieron que los atacantes huyeran en una avioneta de color rojo que salió con rumbo desconocido tras dejar gravemente heridos a dos efectivos de la Umopar. Dávila dijo que al momento los heridos están en fase de recuperación. Informó que unos 40 efectivos están en el lugar de la emboscada investigando y en unos días realizarán operativos para verificar si hay o no pistas clandestinas de aterrizaje y uso de armas en la zona. Al momento la Felcn trabaja en la identificación de las personas que aparecen en un video, que se viralizó en las redes sociales, donde pobladores se confrontan a los efectivos antidroga. "Mediante el video que se ha viralizado, la gente de los grupos especiales está identificando a las personas", indicó. El jefe policial anunció que continuarán las tareas antidroga en el Chaparé, y para ello se elabora un plan de operaciones para que en unos 15 días se continúen los operativos con mayor número de efectivos.  Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario