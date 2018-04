No habrá proyectos para los yungueños rebeldes

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El viceministro de Coca, Froilán Luna, anunció que se castigará a las comunidades yungueñas que se rebelaron contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) y no se les otorgará proyectos, reportó radio Yungas de la Red ERBOL. Luna hizo esa declaración en un acto de entrega de obras que se realizó el fin de semana en la comunidad de San Felipe, del municipio de Coroico. La autoridad se refirió a los cabildos que se realizaron en cuatro municipios yungueños, en los cuales la población se manifestó contra los alcaldes que son afines al MAS. Para Luna, aquellos que organizaron los cabildos son "resentidos políticos" que "nunca van a ser nada". "Estaban en el MAS, se han resentido porque han sido oportunistas, por eso se han alejado del MAS y ahora están contra el MAS. Muchos han sido concejales, muchos han sido autoridades. Yo creo que en la vida hay que ser agradecidos", expresó. Dijo que los proyectos del proceso de cambio seguirán llegando a las comunidades agradecidas, mientras que quienes se rebelan no gozarán de obras. "Este proceso de cambio ha llegado y va a seguir llegando a las comunidades con proyectos. Va a seguir llegando. Y les vamos a dar un castigo a esos que se han rebelado contra nosotros, no van a ir proyectos. Les vamos a dar a estas comunidades que han estado con nosotros", dijo el Viceministro. Luna terminó su discurso al grito de "viva Evo Morales", "viva el proceso de cambio" y viva la Agenda 2025". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario