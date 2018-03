Fotografia: Cancillería de Chile. Agrandar la foto + Twittear El coagente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Sacha Llorenti, declaró que es "extraño" que Chile valore más un tuit del presidente Evo Morales que una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto al tema marítimo. La declaración de Llorenti se da luego de que la defensa jurídica de Chile presentara ante los jueces de la CIJ un tuit de Morales que hace referencia a que Antofagasta fue, es y será de Bolivia, como argumento de que el país se comunica con Chile no a través de cartas diplomáticas, sino a través de tuits. "Me parece muy extraño que la delegación chilena le dé más valor a un tuit que a una resolución de la Organización de Estados Americanos", expresó Llorenti en rueda de prensa a la culminación de los alegatos chilenos. Uno de los argumentos que maneja Bolivia en este proceso es justamente un total de 11 resoluciones emitidas por la Asamblea General de la OEA, de las cuales en tres Chile estuvo de acuerdo en negociar con Bolivia una salida soberana al Pacífico. Hoy, la abogada argentina Mónica Pinto, de la defensa chilena, volvió a referirse a éstas resoluciones ante los jueces de la CIJ y mencionó que éstas no son vinculantes para otorgar territorio soberano. "Los términos mismos de las resoluciones no mencionan, en lo absoluto, una obligación de negociar que podría ser aceptada o transformada en obligación vinculante", declaró la jurista. Llorenti recordó que el exsecretario general de la OEA y exagente de Chile en La Haya, José Miguel Insulza, hizo declaraciones a favor de la resolución del diferendo marítimo entre Bolivia y Chile, expresiones que hoy intenta "borrar". Asimismo, el coagente destacó que en los alegatos presentados por Chile hoy se haya reconocido que este caso no tiene nada que ver con el Tratado de 1904 y espera que tras este proceso, ambos pueblos se acerquen para resolver sus diferencias.

