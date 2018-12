Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear ¬† Pese a denuncias en contra de algunos jefes militares y policiales, este lunes el Ejecutivo proceder√° con la designaci√≥n del nuevo Alto Mando Militar y Policial. La informaci√≥n fue confirmada por el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, oportunidad en que desvirtu√≥ elementos que pongan en duda la idoneidad de los futuros comandantes de las Fuerzas Armadas y la Polic√≠a. "Ha habido rumores, pero no ha habido ning√ļn caso, ninguna denuncia en contra ni ante la justicia ni ante el Ministerio de Defensa, por lo tanto, en el momento en que lo presenten, con gusto vamos a iniciar proceso. En tanto, una instituci√≥n como las Fuerzas Armadas no puede estar viviendo su vida org√°nica en base a rumores", afirm√≥. De acuerdo con la hermen√©utica de designaci√≥n del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas -la rotaci√≥n de fuerzas-, para esta gesti√≥n venidera le toca estar al frente de las entidades castrenses a un efectivo del Ej√©rcito. Uno de los serios aspirantes es el general Williams Kaliman, en contra de quien surgieron una serie de denuncias, entre ellas por la venta de cargos dentro de la instituci√≥n para los ascensos y los destinos que se asignaron a los altos jefes. Seg√ļn datos, son seis generales que se beneficiaron de los favores del jefe militar a cambio de dinero. "Se va a tomar juramento a los nuevos comandantes de las tres fuerzas y de la Polic√≠a. Generalmente se busca a los oficiales que mejor performance tienen en su carrera militar, en lo posible no hayan sido involucrados en actos re√Īidos con sus normas internas de las Fuerzas Armadas, y si podemos dar fe de que son los mejores", puntualiz√≥. El 11 de diciembre de 2017, el presidente Evo Morales design√≥ al almirante Yamil Octavio Borda como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) y a los generales Roberto Ponce como jefe de Estado Mayor de las FFAA; Williams Kaliman, comandante general del Ej√©rcito; Iv√°n P√©rez, comandante general de la Fuerza A√©rea Boliviana, y al vicealmirante Flavio Arce como comandante general de la Armada. ¬† ACTO DE POSESI√ďN DE LAS AUTORIDADES DE LA POLIC√ćA El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirm√≥ ayer que¬† hoy posesionar√° al nuevo comandante general de la Polic√≠a en reemplazo de Faustino Mendoza. Romero se√Īal√≥ que la posesi√≥n se realizar√° despu√©s del mediod√≠a en la Casa Grande del Pueblo. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario