ONU y UE exhortan a preservar la democracia en Bolivia

El estado de la democracia en Bolivia saltó al debate internacional. El domingo se pronunciaron 20 expresidentes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que cuestionaron la habilitación del presidente Evo Morales a una candidatura y demandaron que la OEA y la Unión Europea se mantengan vigilantes. Ayer, en el 70.º aniversario de la proclamación de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas, fueron los embajadores de la Unión Europea y el representante de la ONU quienes se refirieron a la democracia en Bolivia. El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, Mauricio Ramírez, consultado por la prensa, exhortó a que en el país se preserve el voto y la realización de comicios libres y transparentes. "Como lo declara y lo consagra la declaración de DDHH, la población es libre de escoger a sus gobernantes y obviamente hacerlo mediante una elección transparente, una elección libre; eso es lo que esperamos, que se conserve y proteja en Bolivia, que los valores democráticos se mantengan y fortalezcan", dijo el delegado internacional. Ya en la noche, en otro acto por los DDHH, el embajador de la Unión Europea, León de la Torre, exhortó a "que los Estados garanticen los DDHH y entre ellos, de manera destacada, los llamados derechos políticos; libertad de pensamiento, opinión y expresión, de reunión y asociación, de participación política y de respeto a la voluntad popular, que se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto", afirmó. Asimismo, dijo que Europa es exigente con el cumplimiento de las garantías democráticas en sus países y también con las naciones con las que trabajan. "Como embajador y representante de la Unión Europea me siento orgulloso de que seamos exigentes con los Estados miembros y también con los países con los que compartimos nuestros valores y principios", fundamentó. Más temprano, el presidente Evo Morales, a través de Twitter, afirmó que "hoy la democracia está más fuerte que nunca, aunque la derecha trate de hacer creer lo contrario". La visión del jefe de Estado no fue compartida por el candidato a la Presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien expresó su preocupación por el deterioro de los derechos políticos y civiles en Bolivia. En un discurso pronunciado por la tarde, el jefe de Estado respondió a los 20 exmandatarios de países de la región y de España que el domingo emitieron un pronunciamiento sobre la "ruptura democrática" en Bolivia con motivo de la habilitación del binomio del MAS para las elecciones nacionales de 2019. A tiempo de cuestionar la línea política de los exdignatarios, dijo que serán los bolivianos quienes elijan a su próximo gobernante. "Ellos no deciden, aquí los bolivianos deciden quién es su presidente y no los expresidentes", expresó Morales. El primer mandatario de Bolivia consideró ese grupo (IDEA) como mediático y que no tiene fuerza legal. "No puedo entender que algunos expresidentes no estén de acuerdo para reducir la pobreza; cómo es posible que rechacen la candidatura de gente pobre en Bolivia", dijo. Carlos Mesa considera que los derechos políticos y civiles están en su peor momento. "La decisión del pueblo no es respetada, la justicia está envilecida, la libertad de expresión, de asociación y de prensa están limitadas. Recuperar la vigencia de los DDHH es un imperativo", afirmó en Twitter. El candidato hacía alusión al referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría votó por el No a la reelección presidencial. Posteriormente, el MAS acudió al Tribunal Constitucional para revertir ese resultado y el 28 de noviembre de 2017 esa instancia emitió el fallo 084/2017, en el que aprobó la reelección continua del gobernante. Finalmente, el 4 de diciembre de 2018, el TSE, en aplicación de ese fallo, habilitó a Morales y García Linera a una elección primaria. El exdefensor del pueblo Rolando Villena afirmó que la declaración de los 20 expresidentes pone en vitrina internacional a Bolivia y que tiene un profundo significado en la comunidad internacional.